Las jugadoras eligen a la AFE para la negociación colectiva en la Liga F

Fran Duarte Madrid, 25 JUN 2026 - 12:13h.

La Asociación de Futbolistas Españoles ha salido elegida para representar a las jugadoras de la Liga F tras las votaciones sindicales

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La AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ha vuelto a ser reelegida para representar a las futbolistas de la Liga F después de las elecciones sindicales para representar a las jugadoras en la negociación del Convenio Colectivo de Primera División femenina.

El comunicado de AFE

En aplicación de la disposición adicional decimoséptima de la Ley 39/2022 del Deporte, por la que se desarrolla el mismo, ha concluido el proceso electoral destinado a elegir la representación social de las futbolistas en la negociación del Convenio Colectivo de la Primera División femenina (Liga F).

Una vez terminado el proceso, las futbolistas han respaldado de manera mayoritaria a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con 177 votos (85,10 %) de los 208 válidos emitidos.

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Los resultados definitivos han sido los siguientes:

Votos válidos emitidos: 208

Asociación de Futbolistas Españoles (AFE): 177

FUTPRO: 28

Futbolistas ON: 1

Votos en blanco: 2

Este respaldo vuelve a situar a AFE como la organización de referencia para las futbolistas profesionales, y refuerza el trabajo desarrollado por el sindicato en defensa de sus derechos laborales. Un resultado que da más fuerza a nuestra Asociación, que también obtuvo un apoyo mayoritario por parte de los futbolistas de Primera y Segunda División hace unas semanas en el mismo proceso.

AFE afronta esta nueva etapa con la responsabilidad y el compromiso de representar a las futbolistas en la negociación colectiva, trasladando sus necesidades e inquietudes y trabajando para seguir impulsando avances que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del fútbol femenino en España.

AFE quiere agradecer la confianza depositada por las jugadoras, así como la colaboración de las personas integrantes de las mesas electorales y de todas las que han contribuido al correcto desarrollo del proceso. Este respaldo supone un estímulo para seguir trabajando con cercanía, responsabilidad y firmeza en la defensa de los intereses del colectivo.