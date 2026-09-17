Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 14:00h.

En La Línea de la Concepción, los remeros españoles lograron nuevos triunfos con la mirada puesta en Los Ángeles 2028

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España ya tiene dos nombres propios para mirar de reojo a Los Ángeles 2028. Ander Martín y Esther Briz se han proclamado campeones de Europa de beach sprint en La Línea de la Concepción, en una disciplina que vivirá dentro de dos años su estreno olímpico. El remero de Torrevieja confirmó su candidatura con una actuación impecable: fue el más rápido en la contrarreloj, evitó una ronda y después superó con autoridad sus cruces hasta imponerse en la final al finlandés Joel Naukkarinen. El oro supone un salto respecto a la plata que logró en el Europeo de 2025 y eleva a cinco sus medallas continentales.

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Ander Martín y Esther Briz, con un ojo puesto en los JJOO

A su lado aparece Esther Briz, una de las grandes referencias del remo español. La zaragozana ya sabe lo que es competir en unos Juegos Olímpicos, después de participar en París 2024 junto a Aina Cid, y también acumula experiencia internacional en el remo de mar y el beach sprint. En 2026, además, hizo historia al formar parte del equipo de Oxford que ganó la prestigiosa regata Oxford-Cambridge, convirtiéndose en la primera española en lograrlo. Su relación deportiva con Martín tampoco es nueva: ambos han conseguido títulos internacionales juntos y fueron medallistas mundiales en beach sprint.

Y ahí aparece la gran historia que puede escribirse en Los Ángeles. El beach sprint será olímpico por primera vez en 2028 y repartirá tres títulos: solo masculino, solo femenino y doble mixto. La competición combina carrera sobre la arena, una rápida salida en el agua, un recorrido de 250 metros hasta una boya y el regreso a tierra para cruzar la meta corriendo, un formato explosivo y muy diferente al remo tradicional.

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Martín y Briz ya conocen el sabor de una medalla mundial y ahora llegarán a la cita olímpica con dos oros europeos recién conquistados. Antes, eso sí, tendrán otra estación importante: el Mundial de Qingdao, del 18 al 20 de octubre.