Redacción ElDesmarque Madrid, 21 AGO 2026 - 11:08h.

Ha ocurrido esta mañana en la ciudad deportiva del conjunto rojiblanco

El noble y difícil arte de pedir perdón, Julián Álvarez

Compartir







La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid empieza a generar tensión también entre la afición rojiblanca. El futuro del delantero argentino continúa en el aire mientras el FC Barcelona mantiene su interés, aunque ya haya tanteado alternativas, y el club madrileño se resiste a facilitar su salida. En este contexto, el Cerro del Espino, ciudad deportiva del equipo rojiblanco, ha amanecido este viernes con varios carteles dirigidos directamente al futbolista.

Los carteles a Julián Álvarez y la postura del Atlético de Madrid

En uno de ellos aparece un 19, el dorsal del delantero argentino, dentro de una señal de prohibido, mientras que otro mensaje es mucho más directo: “Julián fuera”. La aparición de estos mensajes evidencia que una parte de la afición rojiblanca empieza a cansarse de una situación que lleva semanas condicionando el día a día del club rojiblanco.

PUEDE INTERESARTE Fichaje sorpresa en el Atlético de Madrid: llega cedido desde el Mallorca

El Atlético de Madrid continúa firme en su posición. La entidad colchonera no contempla facilitar la marcha de su estrella y, en caso de que algún club quiera hacerse con sus servicios, la cláusula de rescisión está fijada en 500 millones de euros. En las últimas horas, según ha informado Mundo Deportivo, se ha sabido que el Atlético estaría dispuesto a escuchar una propuesta del Arsenal por el delantero. Sin embargo, la operación no parece que vaya a prosperar porque Julián no contempla regresar a Inglaterra.

Por su parte, el Barcelona continúa teniendo al argentino entre sus objetivos, aunque la dificultad económica de la operación ha provocado que el conjunto azulgrana empiece a valorar otras alternativas, entre ellas, Lautaro Martínez.

Julián Álvarez, ante su primer partido en el Metropolitano en la 26/27

Después de este episodio, la atención está ahora puesta en el domingo. El Atlético recibe al Villarreal en el Metropolitano a las 17:30 horas, en un encuentro que podría convertirse en el primero de la temporada en el que Julián Álvarez tenga minutos delante de su afición. El delantero no fue convocado para el partido frente al Málaga, por lo que todavía no ha disputado minutos oficiales esta campaña. Su posible aparición ante el Villarreal puede ser un antes y un después en su situación, sobre todo en su relación con la hinchada rojiblanca, la cual ya ha comenzado a mostrar públicamente su descontento.