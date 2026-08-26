Alberto Cercós García 26 AGO 2026 - 20:07h.

Marc Márquez tiene una gran oportunidad de acercarse al liderato de MotoGP

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El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana una cita que puede marcar un nuevo punto de inflexión en la pelea por el título. Motorland Aragón acogerá del 28 al 30 de agosto la decimotercera prueba de la temporada, con Jorge Martín como líder gracias a sus 240 puntos. El piloto de Aprilia aventaja en 31 puntos a su compañero Marco Bezzecchi, mientras que Ai Ogura ocupa la tercera posición con 203 y Marc Márquez es cuarto, con 200. La ausencia del japonés, que se perderá la cita por una fractura en la mano izquierda sufrida durante un entrenamiento y será operado este jueves, abre además una oportunidad importante para el español.

Márquez llega a Aragón con la necesidad de reaccionar después de un complicado Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Ducati terminó séptimo en Silverstone, sumó únicamente diez puntos y cedió terreno respecto a Martín, que mantiene una ventaja de 40 puntos sobre el nueve veces campeón de MotoGP en la clasificación oficial. El catalán , sin embargo, tiene argumentos de sobra para confiar en la remontada. Su 2026 ha estado marcado por altibajos, con dos ceros consecutivos en Francia y Cataluña, pero también por victorias en Hungría, República Checa y Alemania. Con 200 puntos y todavía nueve grandes premios por delante después de Aragón, el objetivo de conquistar su décimo título mundial continúa plenamente abierto.

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Motorland, un circuito ideal para Marc Márquez

Y si existe un circuito en el que Márquez puede recuperar sensaciones, ese es Motorland. El trazado aragonés es uno de sus grandes territorios de caza: acumula ocho victorias allí en todas las categorías y ha ganado siete veces en MotoGP. Además, las dos últimas ediciones disputadas las ha conquistado de forma consecutiva sobre una Ducati. En 2024 consiguió su primera victoria con la Desmosedici tras un fin de semana prácticamente perfecto y en 2025 volvió a imponerse tanto en la 'sprint' como en la carrera larga. Aragón, por tanto, combina una pista que se adapta especialmente bien a su estilo con una moto que ya ha demostrado ser competitiva allí.

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El propio Márquez confía en que esa combinación le permita volver a luchar por las posiciones delanteras desde el viernes. Tras los problemas sufridos en Silverstone y con dos semanas adicionales de recuperación, el catalán espera dar un paso adelante y aprovechar los 37 puntos que estarán en juego entre la Sprint y la carrera del domingo. "En Aragón he conseguido muchos éxitos en el pasado, especialmente en los últimos años sobre la Ducati. Es un circuito que potencia al máximo mis características y el pilotaje de nuestra moto. En comparación con Silverstone y después de dos semanas más de recuperación, estoy convencido de que estaremos mucho más cerca del grupo de cabeza y que podremos luchar por las posiciones importantes tanto en la 'sprint' como en la carrera del domingo", afirmaba.