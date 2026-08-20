Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 21:52h.

Marc Márquez reaparece tras sus vacaciones con unas imágenes entrenando en el Karting de Motorland Aragon

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Marc Márquez está apurando hasta el final sus nuevas vacaciones de verano. Y más allá de disfrutar de una desconexión necesaria de MotoGP, donde también hay un intenso trabajo físico para evitar problemas en el hombro, el piloto catalán ya empieza a cambiar el chip. Tras una primera mitad de temporada algo irregular y tras volver del parón grande con sensaciones extrañas en Silverstone, Márquez sabe lo importante que es el próximo Gran Premio en Aragón. Tanto es así, que el español está muy cerquita del trazado aragonés preparándose para la carrera que se disputará en pocos días y en el vídeo que hay en la parte superior puede ver cómo ha entrenado recientemente el ' 93 ' en la zona de kárting que hay en Motorland .

Si bien las teóricas vacaciones de MotoGP se terminaron antes de hacer acto de presencia en Silverstone, el Mundial ha vuelto a tener una breve desconexión. Sin carreras este fin de semana, son muchos los pilotos que entrenan por su cuenta durante una época donde lo más normal es estar en la playa o con amigos. En el caso de Márquez la lección es clara: si quiere luchar por su décimo título, debe llegar a la prueba de Aragón al 100%. Y para ello, qué mejor que empezar a 'meter' algo de miedo a sus rivales mostrando en sus redes sociales cómo se prepara. Todo, para intentar batallar ante las Aprilia de Jorge Martín, Marco Bezzecchi o Raúl Fernández.

Jorge Martín y Marc Márquez, 40 puntos de diferencia

"Next week: Aragón GP". Con ese breve 'copy' Márquez avisa que tiene unas ganas tremendas de llegar a uno de sus circuitos favoritos del calendario. Si bien todo el mundo es conocedor que en trazados como Sachsenring o Austin el catalán va como un tiro, en Motorland la historia es muy parecida. En total, en MotoGP, Márquez ha ganado hasta en siete ocasiones. Una cifra muy complicada de igualar y que le aúpa como el máximo favorito para el Gran Premio que se disputará en territorio español.

Un fin de semana que será de vital importancia para los intereses del título. Porque con Márquez siendo el claro favorito para luchar por la victoria, otros como los mencionados Bezzecchi o Martín intentarán que la racha de Marc en Aragón llegue a su fin. Son 40 los puntos que hay entre Márquez y el líder del Mundial, un Jorge Martín que está aprovechando a las mil maravillas la regularidad encima de su Aprilia.

Aún queda mucha tela por cortar y Márquez no va a dudar en intentarlo hasta el final. Aragón puede ser un punto de inflexión vital para el devenir del Campeonato. Tanto si sale bien como si sale mal, Marc se marchará de Motorland señalado.