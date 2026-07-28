El dineral que cobró Tadej Pogacar tras ganar el Tour de Francia: quiere repetir en La Vuelta

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 JUL 2026 - 09:39h.

El ciclista esloveno podría competir por segunda vez en La Vuelta

Tadej Pogacar desafía la tradición del ciclismo y sugiere quitar las grandes carreras del mes de julio

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Tadej Pogacar continúa agrandando su leyenda sobre la bicicleta. El ciclista esloveno conquistó su quinto Tour de Francia con una autoridad incontestable y, además del prestigio deportivo, también se llevó el mayor premio económico de la ronda gala. Ahora, todo apunta a que su temporada todavía no ha terminado. Según las últimas informaciones publicadas en Italia, el líder del UAE Team Emirates estaría dispuesto a competir también en La Vuelta a España, una noticia que otorgaría aún más nivel y caché a la última gran vuelta del calendario.

Tadej Pogacar apunta a La Vuelta tras conquistar su quinto Tour de Francia

La posibilidad de ver a Pogacar en la salida de La Vuelta cobra cada vez más fuerza. Según informó el periodista Ciro Scognamiglio en La Gazzetta dello Sport, el campeón del Tour ya habría dado el visto bueno para participar en la ronda española, a falta únicamente del anuncio oficial por parte del UAE Team Emirates.

Sería la segunda vez que el esloveno disputara La Vuelta tras su estreno en 2019, cuando sorprendió con un tercer puesto y tres victorias de etapa. La situación de esta temporada favorece su presencia. Pogacar ha ganado el Tour con una superioridad evidente, beneficiado también por la retirada de Jonas Vingegaard, y llega al tramo final del curso con un mayor margen físico que en campañas anteriores.

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El dineral que se llevó Tadej Pogacar por ganar el Tour de Francia

Según datos recogidos por L'Equipe, Pogacar fue el corredor que más dinero ganó durante el Tour de Francia, acumulando 611.980 euros en premios. De esa cantidad, 500.000 euros corresponden al triunfo en la clasificación general. El resto llegó gracias a sus cinco victorias de etapa, las jornadas vestido con el maillot amarillo y diferentes bonificaciones repartidas durante la carrera.

Remco Evenepoel terminó segundo en el ranking económico con 247.800 euros, mientras que Isaac del Toro, tercero, obtuvo 155.450 euros. Como es habitual en el ciclismo profesional, estos premios se reparten posteriormente entre corredores y miembros del equipo, aunque las cifras vuelven a reflejar el dominio absoluto de Pogacar en un Tour que ya forma parte de la historia.