Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUL 2026 - 12:11h.

El ciclista esloveno propone un cambio drástico para evitar las altas temperaturas

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Tadej Pogacar llega a la primera jornada de descanso del Tour de Francia 2026 en una posición inmejorable. El líder de la clasificación general, con una ventaja cercana a los tres minutos sobre Jonas Vingegaard, ha dominado la primera semana de competición y se acerca a un quinto maillot amarillo que agrandaría aún más su legado. El esloveno no solo ha sido protagonista por su rendimiento sobre la bicicleta, sino que también ha aprovechado para abrir un debate cada vez más presente entre los ciclistas: el impacto de las altas temperaturas y la necesidad de replantear el calendario.

Tadej Pogacar sugiere cambiar la fecha del Tour de Francia y así evitar el calor extremo

El líder del Tour ha sido claro al valorar las condiciones en las que compiten los ciclistas durante el verano. Para Pogacar, el aumento de las temperaturas obliga a estudiar medidas que vayan más allá de pequeños ajustes en los horarios de las etapas. “Si yo pudiera cambiar cosas, cambiaría el calendario y no pondría carreras en julio en lugares calurosos”, afirmó el esloveno para Eurosport.

El corredor del UAE Team Emirates también ha rechazado una de las soluciones que más se ha planteado en los últimos años: adelantar el inicio de las etapas. A su juicio, esa medida apenas modificaría las condiciones de la carrera, ya que los ciclistas terminarían compitiendo igualmente en las horas de mayor calor. Además, ha advertido que ese cambio supondría alterar de forma importante las rutinas de descanso del pelotón.

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Pogacar también le ha restado importancia al componente emocional de la etapa de mañana martes 14 de julio con final en Le Lioran, escenario donde Jonas Vingegaard le superó hace tres temporadas. El líder del Tour ha asegurado que no afronta la jornada con ánimo de revancha y que espera una etapa completamente distinta. El esloveno está centrado únicamente en mantener el control de una carrera que, por el momento, está dominando con puño de hierro.