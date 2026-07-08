Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUL 2026 - 09:55h.

El ciclista noruego superó el cáncer en tan solo tres meses

Cómo es el nuevo Skoda Peaq, el Coche Rojo del Tour de Francia 2026

Compartir







Torstein Træen se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia 2026. El ciclista noruego de 30 años se ha enfundado el maillot amarillo tras la cuarta etapa gracias a una escapada que le ha permitido abrir una diferencia considerable (7 minutos y 53 segundos) sobre los grandes favoritos de la clasificación general, entre ellos Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard.

Aunque todo apunta a que le resultará muy complicado conservar el liderato hasta París, el corredor del Uno-X Mobility ya ha firmado uno de los momentos más emotivos de la presente edición. El año pasado, Træen ya vistió el maillot rojo de líder en la Vuelta a España y ahora ha repetido la hazaña en la carrera más prestigiosa del calendario. Sin embargo, detrás de este éxito deportivo hay una historia de superación que comenzó mucho antes de liderar la clasificación del Tour.

Un control antidopaje le salvó la vida

En 2022, recibió una llamada después de un control antidopaje rutinario. Los análisis de sangre habían detectado unos niveles anormalmente elevados de la hormona HCG, un indicador que podía esconder un problema de salud grave. Tras someterse a nuevas pruebas médicas, los especialistas le diagnosticaron un cáncer testicular con un tumor maligno de 15 milímetros.

La detección fue tan temprana que los médicos pudieron intervenir de urgencia antes de que la enfermedad se extendiera a otras partes del cuerpo, evitando incluso la necesidad de recibir quimioterapia. El propio corredor ha reconocido en varias ocasiones que aquel control antidopaje terminó salvándole la vida.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso, invitado de lujo en el videoclip de la canción oficial de La Vuelta a España 2026

Torstein Træen empezó a competir tres meses después de la operación

La recuperación de Træen fue sorprendentemente rápida. Después de pasar por el quirófano y someterse a la extirpación de un testículo, el noruego volvió a entrenarse en pocas semanas y, antes de que se cumplieran tres meses de la operación, ya estaba de nuevo compitiendo al máximo nivel. Tras ese bache en su carrera deportiva, llegó su victoria de etapa en la Vuelta a Suiza, después el liderato en la Vuelta a España 2025 y ahora el maillot amarillo del Tour de Francia.

"Se siente irreal y no entiendo que está pasando. En unos días nos levantaremos y entenderemos como de grande es esto", declaró el noruego tras la cuarta etapa. Más allá de si consigue mantenerse entre los mejores hasta el final de la carrera, Træen ya ha protagonizado una de las historias más inspiradoras del deporte en 2026.