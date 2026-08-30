Joaquín Anduro 30 AGO 2026 - 20:18h.

José Mourinho, encantado con la autoexigencia de Bellingham

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Málaga: Bellingham y Mbappé siguen siendo los del Mundial

Compartir







El Real Madrid ha goleado al Málaga por 4-0 este domingo en el Santiago Bernabéu en un encuentro en el que los blancos resolvieron pronto y se relajaron un poco al final, tal y como señaló Jude Bellingham. José Mourinho, en sala de prensa, se mostró encantado con esta exigencia del inglés, al que alabó junto a Dean Huijsen y Eduardo Camavinga además de pedir calma con Yan Diomande.

José Mourinho, tras el Real Madrid-Málaga

Críticas arbitrales de Funes a las faltas: "No merece comentarios".

Mejora de Huijsen con su primera temporada: "Yo no quiero comparar con el año pasado, no conozco muy bien la dinámica. En un central me gusta mucho que tenga calidad con balón y que tengamos confianza para construir desde atrás y la capacidad de hacer pases entre líneas que normalmente los jugadores del centro del campo tienen esa capacidad, pero para mí continúa siendo la cosa más importante en un central la contundencia y la seguridad, la capacidad de ganar duelos y de dar al equipo confianza de que tenemos dos hombres ahí atrás. Ha evolucionado bastante en poquísimo tiempo. Obviamente, tengo que ver el partido mejor en casa, tranquilo, pero tengo la sensación de que ha fallado un pase entre líneas que los jugadores del Málaga cerraron por dentro y, después, completamente dominador en los duelos, coberturas... y esta es la dirección. Me gustan los centrales que defienden bien. Si después puede ser también guapo y guapo con balón, perfecto, pero primero tienes que defender y él está creciendo en este aspecto. En estos tres primeros partidos de campeonato que ha hecho, he visto una buena evolución. Y, después, el compañero de al lado también ayudo. Tanto Konaté como Antonio ayudan".

PUEDE INTERESARTE El gesto de José Mourinho con Vinicius y la paz en el vestuario del Real Madrid

Bellingham como líder pidiendo compromiso con 3-0: "Sin duda, es muy exigente consigo mismo y con los otros. Esta es una cosa que me gusta muchísimo. Yo he pactado con él por mi modo de ver fútbol, que a Jude no lo quería ver más defendiendo casi como un segundo lateral izquierdo como he visto muchas veces. Para decir la verdad, en el partido del año pasado que ganamos con el Benfica en fase de grupos, hemos explotado mucho esta situación de Jude teniendo que salir del centro para ir a defender a la izquierda. Hemos organizado el equipo de otro modo donde él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y se siente muy cómodo haciéndolo. A él le gusta que todos lo hagan, yo estoy muy contento con todos porque todos están haciéndolo pero es verdad que los últimos 20 minutos hemos perdido un poco no el hambre pero, cuando estás ganando 3-0, puede haber esta tendencia de perder un poco el orden. Gente que vaya hasta el último minuto con la misma concentración, otros relajan un poquito y esa es la sensación que hemos tenido todos. Mantener el control del partido siempre pero hemos perdido un poco esa organización que nos permite presionar, morder o recuperar balones altos sin tener que bajar. Está poco a poco siendo una característica de este equipo. Pero también es normal que no tengamos ni gasolina ni mentalidad para hacerlo 90 minutos. Me parece normal, es una cosa que tiene que ser progresiva".

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid ficha a Sergio Martínez y define su plan de futuro lejos del Racing de Santander

Bellingham como candidato al Balón de Oro: "Ahí está. He dicho que en el Madrid hay más de uno. Obviamente, hay uno que ha hecho historia para la eternidad, no veo que alguno ahora llegue al próximo Mundial o dentro de ocho años y que bata un récord como este. Pienso que él aumentará todavía este número de goles que parece casi imbatible pero Jude, como jugador de centro del campo, es un jugador absolutamente increíble. Pero ahí vamos, los otros van en una dirección, yo tengo que ir en otra y la otra es mi equipo, mis jugadores. Hoy un chico que también no es muy llamado ha hecho un partidazo, Camavinga. Muy contento con la respuesta que ha dado. Fede es Fede, Bernardo es Bernardo... mucha gente comprometida y ahora viene un partido súper difícil en Sevilla contra el Betis y es un gran partido muy difícil. Tenemos que ir con todo".

Conexión entre Bellingham, Mbappé y Vinicius: "Yo he dicho al inicio que los jugadores buenos... o no buenos, que buenos son todos, los muy muy buenos, quieren jugar juntos. Quieren jugar con gente que tiene la misma calidad, misma velocidad de pensamiento y de decisión... esos jugadores tienen que ser siempre compatibles, siempre. Y, mismo antes yo de llegar al Real Madrid, cuando sabía que llegaría pero no había llegado todavía, se hablaba mucho de que Mou no quería a uno, a otro, a los tres... yo he dicho siempre que quiero a los mejores jugadores, siempre. Pienso que se ve que entre ellos existe empatía, trabajo colectivo... en este último gol de Arda, Vini no ha querido hacer gol y toca el balón al lado para que Arda lo haga. La gente se abraza, celebra junta, trabaja junta. Yo, de momento, no veo problema con ellos, lo único que veo es que son buenísimos todos".

Recuperar la felicidad de los jugadores: "Sí, pero es una misión difícil. Es una misión no de un mes, es una misión de una temporada. Lo digo siempre pero también se lo digo a los jugadores que la frustración del que no juega es una cosa que está más en las manos de los jugadores que en las mías propias. Yo puedo dar señales de que confío en todos y de que necesitamos de todos pero al final los momentos de frustración van a llegar y tienen que gestionarlos ellos. Hoy ha jugado Trent y Dumfries ha estado en el banquillo. Ha jugado Cucurella y Carreras al banquillo. Es una plantilla con mucha calidad".

Partido defensivo y portería a cero: "Yo el año pasado he visto poco Madrid, he visto mucho en ese mes que jugamos tres partidos con el Benfica pero antes veía un partido cuando podía, cuando me iba bien, no he seguid todo el proceso, no puedo comparar con el año pasado. El problema va a llegar, la derrota va a llegar, pienso yo. El año pasado, con el Benfica no perdimos pero quedamos terceros. Si tenemos que perder uno o dos y ganar el campeonato, lo firmo. El momento negativo, una fase menos buena, la lesión importante... van a llegar. Los problemas van a llegar con vuestras críticas y la valoración negativa de la afición va a llegar y en ese momento tenemos que ser muy equilibrados y que un momento negativo no tenga un impacto en toda la temporada. Por experiencia, va a llegar el momento negativo y ahí el equipo tiene que ser el equipo que vamos construyendo y tiene que ser la salvación del momento".

Actuación de Diomande: "Tranquilo, que tiene que ir poco poco. Ha jugado los tres partidos, 20 minutos, 15 o 30. Trabaja bien y mucho, es abierto, humilde, quiere aprender y trabajar, me escucha a mí pero escucha a los compañeros también... va creciendo. Vosotros podéis, obviamente, pero yo no puedo mirar a los 100 y pico millones que pagamos. Yo tengo que mirar el potencial de un jugador joven con una temporada de fútbol de alto nivel con el Leipzig en la Bundesliga. Calma, porque normalmente, cuando se habla de un número así de gordo se habla también de que llega y revienta con todo. No es el caso, es demasiado joven y naif. Potencial increíble pero clama".