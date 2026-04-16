Marc Pubill pasa de la polémica frente al Barça

Celia Pérez 16 ABR 2026 - 16:40h.

El defensa rojiblanco atendió a los medios antes de la final de Copa

Giuliano Simeone, el sueño "desde chiquitito" con el Atlético y una promesa si gana la Copa del Rey

Compartir







El Atlético de Madrid vivió hace un par de día de esas noches que no olvidará en muchos años. El cuadro de Diego Pablo Simeone consiguió sacar adelante una exigente eliminatoria de cuartos de final de Champions League frente al FC Barcelona que celebró por todo lo alto. Han sido dos partidos de alta tensión con algunas jugadas protestada por los culés. Ahora, dos días después, Marc Pubill ha sido preguntado por ello y le ha restado importancia.

"Yo creo que la versión ya la dio la UEFA, que no hace falta. Está claro cuál es mi opinión. Que no, no se puede pitar nunca. Así que no tengo nada más que decir", apuntó al respecto.

PUEDE INTERESARTE Empieza el casting de los equipos españoles para fichar a Bernardo Silva tras anunciar su salida del Manchester City

De hecho, no quiso entrar en más polémica y destacó el gran partido del equipo, en comunión con la afición rojiblanca. "Como he dicho antes, el partido del otro día fue mágico delante de nuestra gente y en cuanto pitó el árbitro, dejamos de pensar en todo. Y solo pensamos en el sábado. Y así es", señaló.

Con el pase a semifinales en Champions League ya en el bolsillo, el Atlético de Madrid encara este fin de semana la final de Copa del Rey frente a la Real Sociedad. "Nos cataloga la gente así desde fuera. Nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran rival que se lo han merecido igual que nosotros estar ahí. Se verá todo en un partido. Así que vamos a lucharlo hasta el final. Ojalá ganarlos".

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid, ante la épica de la Champions según la predicción del Big Data

Exento de las primeras rondas de la Copa del Rey por su participación en la Supercopa de España, el Atlético de Madrid entró en juego en dieciseisavos de final, superó las tres primeras rondas a golpe de victorias, la más reluciente el 0-5 al Betis en el estadio de La Cartuja, y goleó al Barcelona en la ida en el Metropolitano, antes de su sufrimiento en el Camp Nou, al filo de la prórroga.

PUEDE INTERESARTE Cuánto dinero gana el Villarreal con la clasificación del Atlético en Champions gracias a Álex Baena y Sorloth

Lo solventó el conjunto de Diego Simeone, que ha sido liderado por los goles de Antoine Griezmann y las paradas de Juan Musso desde el primer encuentro en esta edición de la competición, el 17 de diciembre pasado frente al Atlético Baleares. Lo llevó al límite, al 2-3 final, con un penalti parado por el guardameta argentino cuando el marcador era de 1-3 en el minuto 80, pero con varias intervenciones más que evitaron un susto mayor al Atleti.