Diego Páez de Roque 16 ABR 2026 - 15:54h.

El Big Data ha dado sus porcentajes para las semifinales de la Champions League

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El Atlético de Madrid es el único representante español en la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone dejaron atrás al FC Barcelona en los cuartos de final mientras que el Real Madrid cayó en el Allianz Arena contra el Bayern de Múnich.

De esta forma, el equipo colchonero acompañará al Bayern de Múnich, París Saint-Germain y Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones, enfrentándose al conjunto londinense en la siguiente ronda eliminatoria.

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El Atlético, ante la predicción del Big Data

Como es habitual tras cada eliminatoria de Champions League, desde el Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para conocer la predicción del Big Data y sus favoritos para acceder a la final e incluso ganar el torneo europeo.

El Atlético de Madrid jugará la ida en el Metropolitano, mientras que visitará el Emirates Stadium en la vuelta, algo que no favorece a que el Big Data les dé un mayor porcentaje para pasar a la final.

Además, teniendo en cuenta la gran edición de la Champions que está completando el conjunto inglés, los datos de Driblab dan como claro favorito al Arsenal con un 86% frente al 14% que le da al Atlético de Madrid.

El Bayern, favorito contra el PSG

Pese a la sólida superioridad del PSG contra el Liverpool, para el Big Data el Bayern de Múnich sigue siendo el favorito para conseguir el pase a la final de la Champions League, con la ida tendrá lugar en el Parque de los Príncipes, mientras que la vuelta será en el Allianz Arena.

En este enfrentamiento, la diferencia entre ambos equipos es menor que la anterior, pues el conjunto bávaro cuenta con un 69% por el 31% del PSG.

Mirando ya a la final de la Champions League, con las semifinales aún por disputar, el Big Data da como favorito para ganar la competición al Arsenal con un 58,5%, seguido por el Bayern de Múnich (28%), París Saint-Germain (10,7%) y Atlético de Madrid (2,9%).