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Giuliano Simeone, el sueño "desde chiquitito" con el Atlético y una promesa si gana la Copa del Rey

Giuliano Simeone, en el Media Day
Giuliano Simeone, en el Media Day del Atlético de Madrid. ElDesmarque
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Giuliano Simeone, jugador del Atlético de Madrid, ha sido uno de los futbolistas que ha atendido a la prensa en el 'Media Day' del equipo rojiblanco previo a la final de la Copa del Rey. El argentino, que apenas era un niño cuando su padre conquistó el último título copero del club, ha admitido que es "un sueño desde chiquitito" y, algo apurado, ha apalabrado una promesa en caso de ganar a la Real Sociedad.

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