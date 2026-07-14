Alberto Moreno y Campaña, dos gangas del mercado para el Cádiz

Juan Pérez 14 JUL 2026 - 13:00h.

El centrocampista llega a modo de prueba pese a tener ofertas, y el lateral ha sido ofrecido

Fernando Soriano baraja el fichaje de Alberto Moreno: operación ventajosa en el Deportivo

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La mirilla del Cádiz CF desde la planificación deportiva cambia de objetivo en las últimas semanas con la incorporación de José Campaña al grupo sin firma ni el condicionante del fichaje... todavía. El centrocampista sevillano llega en pruebas para realizar la pretemporada con el club e incluso participar en los amistosos como uno más mientras el que fue su excompañero en el Sevilla FC, Alberto Moreno, aparece en el horizonte como un ofrecimiento para el lateral izquierdo.

El cambio radical a la mala temporada del Cádiz parece tener un rumbo medido en un perfil muy marcado en los nuevos fichajes. Al estelar traspaso de Gorka Izeta le siguen Jokin Ezkieta, Antoñito Cordero y Javi Castro dejan una media de edad entre todos superior a los 24 años, un rejuvenecimiento que marca un medidor muy diferente al de las posibles incorporaciones de José Campaña y Alberto Moreno.

El centrocampista de 33 años es la opción más viable no sólo por la incorporación al club momentáneamente, sino porque el club ha confirmado que ambas partes decidirán al final de la pretemporada si es posible cerrar un acuerdo para la temporada 26/27. El exjugador del Ceuta, Las Palmas y Levante en sus tres últimas etapas tiene diferentes ofertas lejos del fútbol español, pero el Cádiz ha aparecido como un rincón apetecible no solo para demostrar si está preparado para una última oportunidad en la élite sino para comprobar cuál es su verdadero nivel tras disputar únicamente 88 partidos en los últimos cinco años. De hecho en el Ceuta ha jugado 12 partidos en la 25/26 con un tanto y dos asistencias.

El caso de Alberto Moreno a sus 34 años es totalmente diferente porque llega como agente libre después de dos buenas temporadas en el Como 1907 de Cesc Fábregas, donde nunca ha sido indispensable pero sí un elemento diferenciador desde el banquillo. Ha perdido algo de peso en la última temporada, y ahora ha sido ofrecido al Cádiz así como a otros clubes de Primera y Segunda como el Levante o el Deportivo de La Coruña.