Fran Fuentes 22 JUL 2026 - 15:18h.

El delantero, una de las preocupaciones en la rueda de prensa

El Zaragoza plantea alternativas por si falla el fichaje de Jesús de Miguel

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Lalo Arantegui ha comparecido en la presentación de Edu Espiau, Sem Westerveld, Emil Hansson y Diego González como nuevos jugadores del Real Zaragoza. El director deportivo ha respondido a varias preguntas de interés, como la renovación de Francho Serrano o las salidas de Samed Bazdar y Adrián Liso, que, de momento, lastran el proyecto de Primera RFEF. Además, ha explicado cuándo se moverá para realizar más movimientos en el mercado de fichajes. A continuación, sus palabras:

La renovación de Francho Serrano: "Estamos intentando cerrar un acuerdo. De momento, los intentos que hemos hecho por parte del club, no hemos cerrado ningún acuerdo. Quedan días, seguiremos trabajando, pero de momento no os puedo decir nada diferente a mi última rueda de prensa. No ha habido ningún cambio ni hemos cerrado ningún acuerdo".

Cuándo llega Peter Ademo: "Peter estará mañana, llega mañana a Madrid, lo recogemos y, si todo va bien, el viernes sería el primer día con nosotros. Primero tiene que pasar el pertinente reconocimiento médico y ya el viernes sería su primer día".

Movimientos próximos: "Nosotros estamos ahora bien armados para el comienzo de la pretemporada. Es verdad que los siguientes pasos van a estar supeditados a los movimientos que hagamos en forma de salida. Cuando se produzcan, haremos todo un proceso natural y se incorporarán jugadores en la misma posición".

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Cómo influye el cambio de propiedad: "En primer lugar, tenemos aquí la presencia del director general. Mi día a día cambia, te diría, a mejor, porque los últimos meses no he tenido una persona que me apoye a mí en mi trabajo de liderar el proyecto deportivo. Mis impresiones son que es gente con una energía súper positiva, muy alta e intensa. Van a poner su grano de arena. Vienen para aportar en el día a día, con ideas frescas. El hecho de que su participación en el club sea mayoritaria hace que sea un proyecto muy especial para ellos. Para nosotros, no para Lalo Arantegui como director deportivo, sino para el club, va a ser una fuerza muy positiva para impulsar el proyecto a donde merece el club".

La venta de Samed Bazdar: "Por Samed estamos trabajando para encontrar lo mejor para el jugador pero también para los intereses del Real Zaragoza. Como sabéis, ha disputado la Copa del Mundo con Bosnia y tiene unos días más de vacaciones para desconectar. Si todo va bien, en pocos días podremos tener novedades respecto al futuro de Samed, pero tampoco queremos correr ningún riesgo a nivel de operación. La semana que viene, en corto plazo o la semana que viene a lo más tardar, tomaremos una decisión sobre él.

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La venta de Adrián Liso: "Queda mes y medio de mercado. Es un futbolista que viene de primera división. Evidentemente, en Primera RFEF con el Real Zaragoza es imposible que pueda jugar. Nosotros tenemos que proteger también nuestro proyecto a nivel económico, pero queda mes y medio. Queda mucho todavía por decidir".

Francho, lateral en la planificación: "Cuando decimos que doblamos puesto va a haber dos por puesto, no va a haber más. Con Francho hubo una conversación técnico-táctica por parte de Ibai, lo que esperaba y buscaba de él en esa posición. El futbolista lo ha entendido. Podríamos estar aquí hablando 15 minutos de esa explicación deportiva. Él siempre ha sido un hombre de club, lo entiende, y no descartes que también pueda jugar en otras posiciones del campo como ha jugado en años atrás. Pero, principalmente, en ese organigrama que tenemos de dos por puesto, en una plantilla reducida para dar pie también al proyecto de cantera que tenemos, está informado, consensuado y "aprobado" por el jugador".

Cómo le afectan los ataques de las redes sociales: "Si tuviera que dejarme llevar a la hora de tomar decisiones por las redes sociales, probablemente tendría que abandonar mi puesto de trabajo. Mantengo la idea firme de dos por puesto y proyecto de cantera. Cuando eche a rodar el balón veréis por dónde van los tiros del proyecto".

Cuál es el grado de satisfacción: "Ahora muy alto, pero es que no hemos jugado partidos. Llevamos varios entrenamientos que los ves y te gusta, ves la implicación y energía positiva que tienen todos. Es lógico, es un equipo prácticamente nuevo, con un cuerpo técnico nuevo con energía e intensidad en cada fase del entrenamiento muy alta. Cuando empiecen los partidos podrmeos ver un poco más, ahora son solo entrenamientos".

Los centrales, cerrados con Hugo Pinilla y Barrachina: "Cuando hablábamos de los partidos, los partidos de pretemporada están sobre todo para comprobar el nivel. Ojalá no tengamos que incorporar a ningún jugador en esa posición, sería buena señal para los cuatro jugadores que tenemos en plantilla. Yo hoy te tengo que decir que está todo el mundo muy contento con la configuración en ese puesto, pero vamos a ver qué deparan los partidos".

Falta otro delantero, ¿tiene algún nombre?: "Tenemos varias opciones muy claras, que uno de ellos será el próximo delantero del Real Zaragoza. Pero también tenemos que entrar al mercado de lleno y será después de la salida de Bazdar cuando se produzca".

Plantilla a coste cero y algún remanente para fichajes: "No había ninguna exigencia de que los jugadores tengan que venir a coste cero. Ha ocurrido siempre que, en virtud de nuestra forma de trabajar, contratar a los mejores jugadores libres sin pagar traspaso. No hay ninguna premisa por parte de la propiedad de que tengan que venir todos a coste cero. También te digo que las ventas de los jugadores que haya sirven para tapar demasiados agujeros que hay del pasado, y de un descenso de categoría. Evidentemente, los ingresos son mucho más bajos en Primera RFEF que en Segunda división. Pero tanto con la anterior propiedad como con esta se están preocupando de que tengamos un presupuesto muy alto para la categoría. Probablemente sea el más alto de la categoría. No hay diferencia en que tengamos que pagar o no. Lo que tiene es que venir un buen jugador. En el mercado hay muchos jugadores para pagar y no pagar que serán del rendimiento que nosotros buscamos".