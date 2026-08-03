Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 14:13h.

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El Real Zaragoza centra sus esfuerzos estos días en encontrar al delantero idóneo para el nuevo proyecto en Primera RFEF. Jesús de Miguel sigue siendo el objetivo, pero las dificultades que están surgiendo por el camino han llevado al club blanquillo a buscar alternativas. Y, en poco tiempo, parece que Lalo Arantegui ha puesto el foco en el vestuario del Real Oviedo, concretamente en uno de los jugadores que podría salir este verano.

Según informa El Comercio, el Zaragoza se habría puesto en contacto con el Oviedo por el fichaje de Joaquín Delgado. De momento las negociaciones se encuentran en fase inicial, aunque se trataría de un destino importante en el que podría tener minutos y protagonizar una temporada tan positiva como la que completó el pasado curso entre el Vetusta y el filial del Barcelona.

El objetivo del Zargoza no es otro que ascender a LALIGA HYPERMOTION, algo que también ayudaría a convencer al Oviedo para decantarse por esta oferta. Sin embargo, aún falta por conocer la última palabra sobre esta situación. No es otra que la decisión de Julián Calero y su cuerpo técnico con respecto al ataque carbayón.

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La decisión del Oviedo sobre los delanteros

Joaquín Delgado podría salir del Oviedo este verano, aunque de momento no hay nada confirmado. Lo único seguro es que alguno de los hombres de ataque saldrá y que será el técnico Julián Calero el que tenga un mayor peso en esa decisión. Queda claro que Chris Ramos, Carlos Fernández y Alexandru Isfan no se moverán, por lo que para esta elección están sobre la mesa los nombres de Víctor Mingo -fichaje estival de los azules- y Joaquín Delgado, que volvía este verano desde el filial blaugrana. Uno de ellos continuará en el club y otro tendrá que hacer las maletas. Desde Zaragoza esperan que Joaquín Delgado sea el elegido y que ponga rumbo a la capital aragonesa.