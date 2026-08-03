El precio del fichaje de Estanis Pedrola y los detalles de su contrato

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 11:59h.

El club filtra su fichaje antes de tiempo desde YouTube

Julián Calero abandona las redes sociales por el bien del Oviedo

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El despiste del Real Oviedo en redes sociales con la publicación de la presentación de Estanis Pedrola para la noche de este lunes desvela el fichaje cerrado del extremo, actualmente a falta de las pruebas médicas. Las negociaciones con la Sampdoria de los últimos días llegan a buen puerto para darle aire a la banda izquierda con uno de los movimientos más interesantes del club ante el reto de volver a Primera División.

En el compás de espera por conocer el futuro de Hassan, Estanis Pedrola espera en El Requexón la confirmación por parte de Sampdoria y Oviedo para saltar al césped como uno más a las órdenes de Julián Calero, porque todo está a un paso de la oficialidad. El jugador de tan solo 22 años llega por algo menos de un millón de euros, concretamente 900.000 euros, y lo hace con un contrato de cuatro temporadas para firmar como carbayón hasta 2029.

El canterano culé vuelve a España después de una cesión muy productiva a Las Palmas donde volvió a demostrar su verticalidad a banda cambiada, sobre todo por su facilidad para ver portería. A pesar de sufrir algunos problemas musculares que le han lastrado en los últimos años tanto en la Sampdoria como en su cesión pasada al Bolonia, el extremo viene de funcionar a la perfección en LaLiga Hypermotion, de ahí el aumento de su valor.

Con la capacidad de jugar en cualquiera de las tres posiciones de la mediapunta aunque con la predisposición de jugar en la izquierda, la intención inicial es cubrir ese hueco para competir, a priori, con Chayra. De hecho el Oviedo ha apostado por el jugador adelantándose así a Las Palmas, que quiso hacerse con el futbolista en este mercado de fichajes pero no pudo acometer su fichaje por los requisitos del jugador.

Con Neymar como referente, Pedrola venía entrenando por su cuenta alejado del grupo en la Sampdoria hasta llegar ahora al Oviedo, por lo que debe llegar en forma para la próxima toma de contacto. Este miércoles 5 de agosto el Real Oviedo juega en al Carlos Tartiere frente al Racing de Santander, una buena prueba de fuego para testear el nivel del flamante fichaje azulón.