El Athletic sospecha otra estrategia del Racing en el mercado para abaratar un fichaje

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 12:29h.

No entra en los planes del club rojiblanco y la intención es hacer caja

Edin Terzic termina la pretemporada con derrota y un problema sin corregir en el Athletic

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El Athletic Club pone el foco en LALIGA EA Sports 2026/27. Tras cerrar la pretemporada con derrota por la mínima ante la Atalanta, Edin Terzic deja perfilado el equipo con el que tratará de imponer su estilo y alcanzar nuevamente la clasificación para competiciones europeas. No ha sido un camino sencillo, pues el técnico de Menden ha tenido que tomar muchas decisiones desde su llegada a Lezama. La gran mayoría de operaciones ya se han realizado aunque aún hay trabajo por hacer en el mercado.

Mikel González y su equipo de trabajo se enfocan en la operación salida. Tras oficializar el pasado lunes el traspaso de Julen Agirrezabala al Racing de Santander, el club bilbaíno confía en culminar las despedidas deseadas antes del cierre de mercado. Sin embargo, en la entidad rojiblanca comienza a sospechar por una estrategia ya conocida este verano.

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El Athletic sospecha otra estrategia del Racing en el mercado

El futbolista que podría protagonizar un caso ya conocido es Andoni Gorosabel. El Valencia CF parecía muy interesado en la incorporación del lateral derecho pero finalmente ha decidido enfocarse en Arnau Martínez del Girona. Este movimiento dejaba a Osasuna liderando la carrera por el futbolista de Arrasate aunque el Diario AS mete de lleno en la pelea al Racing de Santander.

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Tras las dificultades que puso el club rojillo en el traspaso de Jesús Areso, el equipo santanderino apunta a disfrutar de mayores facilidades por Andoni Gorosabel, pero hasta cierto punto. El Athletic quiere seguir ingresando por sus descartes y ahí emerge la figura de Chema Aragón.

El director deportivo del Racing ha demostrado ser un gran negociador y en el club bilbaíno lo saben de sobra. Chema Aragón, gran conocedor de todo el talento que brota en Lezama, consiguió abaratar la operación de Julen Agirrezabala dos días después de descartar públicamente su fichaje. Ahora, en Santander se aferran a una nueva estrategia del artífice del equipo de José Alberto López con el objetivo de reducir considerablemente las exigencias económicas de los leones. Hay partido y parece que será largo.