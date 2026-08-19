Redacción ElDesmarque Madrid, 19 AGO 2026 - 10:38h.

El tenista ruso cayó ante Brandon Nakashima en dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati

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Daniil Medvedev ha vuelto a ser noticia en el circuito y no por su juego. El tenista ruso, actual número siete del mundo, cayó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati ante el estadounidense Brandon Nakashima después de desperdiciar hasta tres bolas de partido y terminar completamente desquiciado sobre la pista. El torneo norteamericano está dejando varios momentos virales, uno de ellos con Rafa Jódar como protagonista, y el 'cabreo' del de Moscú ha sido uno de los más destacados.

Daniil Medvedev pierde el control y desperdicia tres bolas de partido

El encuentro parecía encaminado para el ruso después de llevarse el primer set en el desempate. Sin embargo, Nakashima se mantuvo con vida y consiguió darle la vuelta a un segundo parcial que tuvo un momento decisivo con 5-4 y 0-40 al servicio del estadounidense. Medvedev dispuso de tres bolas de partido, pero no consiguió cerrar el encuentro.

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El norteamericano salvó las tres y terminó forzando otro tie-break, que esta vez cayó de su lado por 7-4. Nakashima había sobrevivido al momento más complicado y el ruso comenzó a perder definitivamente el control del partido. En el tercer set, fue muy superior y cerró la remontada con un contundente 6-1 después de casi tres horas de encuentro. El estadounidense alcanza así los octavos de final, después de haber llegado recientemente a la final del Masters 1000 de Canadá y haber eliminado allí al español Rafa Jódar en semifinales.

Las imágenes del cabreo de Daniil Medvedev

La frustración de Medvedev ha dejado varias escenas que se han hecho virales por las redes sociales. En una de ellas, una pelota rebota en el fondo de la pista y termina golpeando al ruso en la cabeza. Su reacción fue lanzar la raqueta hacia una de las pantallas LED situadas en el fondo y terminar rompiéndola. En otro momento del encuentro, el de Moscú descargó su enfado con una patada hacia otra de las pantallas LED y al final del encuentro, apartó el micrófono situado en su lado de la pista. El ruso se despide así de Cincinnati tras tener la victoria prácticamente en la mano.