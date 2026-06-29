Unai Gómez, en el punto de mira del Udinese ante la lupa de Terzic

Juan Pérez 29 JUN 2026 - 14:21h.

El centrocampista quiere quedarse y convencer al técnico en pretemporada

Edin Terzic no especula y marca una excepción en las decisiones de mercado del Athletic

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El análisis exhaustivo de Terzic de la plantilla del Athletic para conformar el grupo para la temporada 26/27 tiene muchos nombres encima de la mesa, pero pocos con ofertas claras para salir. Unai Gómez es uno de ellos, y más allá de su rol ancla del equipo ante la ausencia de Sancet, el interés del Udinese en el centrocampista activa una alternativa desde la dirección deportiva.

La pretemporada del Athletic Club de Bilbao va a ser una de las más intensas de los últimos años por el nivel de responsabilidad de un técnico como Edin Terzic. A pesar del acompañamiento de exjugadores de la casa como De Marcos, la visión pura para tomar de cero a todos los jugadores hasta descubrir quiénes van a formar parte del bloque definitivo es suya, y el único escenario está en los entrenamientos.

La información de Onda Vasca desvela que hay una oferta encima de la mesa del club italiano por Unai Gómez, pero actualmente está muy lejos de las pretensiones exigidas en Lezama. De hecho el deseo del bermeano es quedarse en el club rojiblanco en una corriente repleta de posibilidades para Terzic que pasa no sólo del ojeo del buen hacer del grupo de la temporada pasada, sino del regreso de los cedidos así como de las posibilidades en el mercado.

El caso de Unai Gómez es el del revulsivo habitual en una zona del campo donde deben pasar cosas, y tras una temporada irregular de Sancet, siempre que juegue por delante del doble pivote, hay debate. Toque, presión y mucho apoyo al mediocentro son sus características principales, un valor seguro para Terzic a sabiendas de su valoración del despliegue físico. Todo en una temporada con un termómetro claro y sin la exigencia de Europa para el Athletic Club donde la verdadera cuestión está en recuperar al mejor Sancet o buscarle alternativas.