El Athletic de Terzic coge forma con Óscar de Marcos: quiénes están en su cuerpo técnico

Alberto Cercós García 19 JUN 2026 - 11:03h.

El Athletic de Terzic empieza a coger forma, al menos desde el banquillo

Edin Terzic busca resolución a cuatro casos en el Athletic: Mikel González ofrece dos vías

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El nuevo Athletic de Edin Terzic ya empieza a tomar forma. A poco más de dos semanas para el inicio de la pretemporada en Lezama, el club rojiblanco ha hecho oficial la composición del cuerpo técnico que acompañará al entrenador alemán en el arranque de una etapa llamada a marcar un cambio de ciclo tras la dirección de Ernesto Valverde. La gran novedad es el regreso de Óscar de Marcos apenas un año después de colgar las botas. El excapitán se incorpora al staff por petición expresa de Terzic para asumir un papel estratégico como responsable del desarrollo del jugador y, especialmente, como nexo entre el vestuario y el nuevo equipo técnico. El movimiento evidencia la voluntad del técnico de combinar nuevas metodologías con el conocimiento profundo de la identidad del Athletic, apoyándose en una de las figuras más respetadas de la historia reciente del club.

La presencia de De Marcos supone mucho más que un fichaje sentimental. El de Laguardia, segundo jugador con más partidos oficiales en la historia del Athletic (573), será una pieza clave para facilitar la adaptación de Terzic a un entorno tan singular como el rojiblanco. Su conocimiento del vestuario, de Lezama y de la filosofía del club le convierten en el enlace perfecto entre la plantilla y un entrenador que aterriza desde el fútbol alemán. El excapitán trabajará tanto en el desarrollo individual y colectivo de los futbolistas como en la integración de los jóvenes, una función especialmente relevante en un club cuya competitividad depende, en gran medida, de la progresión de su cantera. Será, además, su primera experiencia en un cuerpo técnico tras poner fin a una carrera de casi dos décadas defendiendo la camiseta del Athletic.

Terzic, De Marcos y otros nombres clave para el alemán

Junto a De Marcos llegan dos técnicos de máxima confianza para Terzic. El primero es Sebastian Geppert, de 42 años, que ejercerá como asistente principal y responsable del análisis. Ambos coincidieron en el Borussia Dortmund, donde forjaron una estrecha relación profesional después de compartir más de una década en la estructura deportiva del club alemán. El segundo es Peter Gaydarov, de 35 años, procedente del Bayern de Múnich. Especialista en formación, su trabajo estará centrado en el entrenamiento y en la transición de futbolistas entre Lezama y el primer equipo, un aspecto fundamental en la estructura deportiva del Athletic. La composición del staff refleja el equilibrio que busca Terzic: rodearse de colaboradores de absoluta confianza sin renunciar al ADN rojiblanco que representa la figura de De Marcos.

Con este anuncio, el Athletic acelera la construcción de una nueva era que echará a andar oficialmente el próximo 6 de julio, cuando la plantilla regrese al trabajo para iniciar la pretemporada. Después de dos cursos alejado de los banquillos tras su salida del Borussia Dortmund, Terzic afronta uno de los mayores desafíos de su carrera al ponerse al frente de un club con una identidad única y con el reto de mantener al equipo en la élite nacional y europea. La elección de De Marcos como hombre de confianza simboliza precisamente esa idea: abrir una nueva etapa sin romper el vínculo con el pasado. El Athletic cambia de entrenador, de métodos y de estructura, pero quiere que el espíritu del vestuario siga teniendo un rostro reconocible para la afición de San Mamés.