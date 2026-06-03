Redacción Bizkaia Bilbao, 03 JUN 2026 - 12:21h.

Valverde traspasa la makila a Edin Terzic y le avisa con tiempo: "El Athletic es especial"

Alfonso Mena pide a Terzic y a los leones volver a enganchar al Athletic con San Mamés

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Pues mientras nos llega el runrún incesante de movimientos en Lezama se acabó, por fin se acabó esta amarga temporada 2025-26 del Athletic Club que nos deja un mal sabor de boca para afrontar la próxima campaña, la cual viene precedida con un cambio exponencial, la del míster que se sentará en el banquillo vizcaíno en lugar del histórico Ernesto Valverde.

Aterriza en Loiu Edin Terzič, para muchos un gran desconocido (como es mi caso) con un bagaje corto en el mundo de los banquillos, habiendo ocupado únicamente el asiento del Borussia de Dortmund, con el que llegó a ganar una Copa alemana, jugar la final de la UEFA Champions League y alcanzar el subcampeonato de la Bundesliga ante el Bayern de Múnich.

Pues fue un paseo corto pero intenso y satisfactorio para el bueno de Terzič, que a algunos todo les parece poco. Ahora le toca salir de casa para afrontar una nueva e ilusionante aventura, la de dirigir al Athletic Club de Bilbao. Un Athletic que viene con la gasolina justa tras la etapa de Ernesto Valverde y que necesita que le enchufen carburante antes de que llegue a la reserva y sea demasiado tarde.

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No será un trabajo fácil para el preparador renano, es momento de tomar decisiones y de adaptar un equipo memorizado al nuevo modelo del entrenador teutón. Y de transmitir a la afición en poco tiempo que nos enfrentamos a una nueva era, ilusionante y totalmente diferente a la de la pasada campaña.

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Es necesario un cambio de marcha en el Athletic Club

Este Athletic no puede permitirse pasar otra temporada vulgar, sin juego y sin identidad. Lo más importante será volver a hermanar a la afición con el equipo, que poco a poco, es algo que se ha ido diluyendo jornada tras jornada.

Convengamos que no es poco el trabajo que tienen por delante entrenador y la nueva (o reformada) junta directiva de Jon Uriarte Uranga para darle un giro a la situación. Ahora, nuestro deber como aficionados es darle el tiempo necesario a Terzič para que pueda descubrir lo que es este Club y lo que significa para todo un pueblo.

Toca hacer borrón y cuenta nueva para afrontar una nueva campaña llena de ilusión, reactivando las ganas de volver a sentarte en San Mamés, de emocionarnos cada vez que saltan los jugadores al terreno de juego y de que la Catedral siga siendo un fortín para el equipo rojiblanco.

Ahora más que nunca… ¡AUPA ATHLETIC!

Y por supuesto, willkommen Herr Terzič!

.- Por Alfonso Mena, Socio del Athletic Club