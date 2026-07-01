Pablo Sánchez 01 JUL 2026 - 17:42h.

Álvaro Djaló da el primer paso ante Edin Terzic en el Athletic: rompecabezas de mercado

Se intensifican las tareas de mercado en las oficinas de San Mamés

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El Athletic afronta en estos momentos varias operaciones encaminadas a la confección de la nueva plantilla. Entre esas tareas se ha encontrado con un contratiempo como el de Unai Gómez. El mediocentro podría salir de San Mamés y el Udinese se postula como su posible destino. En los últimos días ambos clubes han mantenido reuniones para negociar y estas parecen haber dado un paso casi definitivo.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, el Athletic y el Udinese habrían llegado a un acuerdo por el fichaje de Unai Gómez. Su adiós es casi una realidad y solo falta la confirmación, aunque de momento se desconocen cifras y cualquier otro detalle de la operación.

Hace unos días fue Onda Vasca el que desveló que el Athletic tenía encima de la mesa una oferta por Unai Gómez. Todo hace indicar que estas han prosperado de una manera casi definitiva.

Bittor Llopis, entrenador del Bilbao Athletic

El Athletic confirmó que Bittor Llopis, entrenador las tres últimas campañas del Basconia, tercer equipo de la estructura del club bilbaíno, será las dos próximas temporadas el técnico del Bilbao Athletic, el primer filial rojiblanco, que jugará en la División Oeste de Primera RFEF.

Después de una década de trabajo en las categorías inferiores del Leioa y cinco en las del Deportivo Alavés, Llopis, de 38 años, llegó a Lezama en 2022 para hacerse cargo del Juvenil.

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Un año más tarde relevó a Carlos Gurpegui en el Basconia, en Tercera RFEF, y tras clasificarse segundo en la campaña 2023-24 en la siguiente logró el ascenso a Segunda RFEF como campeón de grupo. En la última campaña el filial logró la permanencia en el cuarto peldaño del fútbol nacional al acabar en décima posición de su grupo.

En la 2025-26 Llopis se hizo cargo también del equipo del Athletic que jugó la Youth League y que, tras acabar sexto e invicto la fase de liga, fue eliminado en la tanda de penaltis por el Eintracht Frankfurt. El técnico de Getxo relevará en el banquillo del Bilbao Athletic a Jokin Aranbarri, nuevo técnico del Eibar.