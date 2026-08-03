David Torres 03 AGO 2026 - 08:08h.

Mikelbrencis se va al PAOK, sin el OK de Singapur no hay dinero para apostar y hay más futbolistas en cartera

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ValènciaEl Valencia CF ha entrado en la fase decisiva de su planificación con una prioridad perfectamente definida: fichar un lateral derecho antes del inicio de LALIGA. El mercado ha obligado a reordenar los planes de la dirección deportiva y de Carlos Corberán, que necesita incorporar cuanto antes a un futbolista para una posición que, a día de hoy, presenta una carencia evidente. Tras las salidas de Thomas Meunier y Andrés García y las lesiones de Rubo Iranzo y Dimitri Foulquier, el técnico apenas tiene alternativas naturales para ese costado. Contra el Derby County ya tuvo que recurrir a jugadores del filial para cubrir la posición y así seguirá hasta nueva orden.

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En este escenario, el nombre de Arnau Martínez vuelve a estar sobre la mesa. Según ha informado SER Deportivos Valencia, Carlos Corberán sigue de cerca la situación del lateral del Girona, que aparece como una opción de mercado tras el descenso del conjunto catalán. Su polivalencia es otro de sus grandes argumentos: puede actuar como lateral derecho y también como central (Como sucede en el caso de Unai Núñez). El Valencia, eso sí, tendría competencia, ya que otros clubes de LaLiga y Alemania también siguen sus pasos. Eso, y además de que el conjunto catalán pide traspaso. Misma situación pasa con Chirino del Almería, y que ahora son intocables para las arcas che.

Mikelbrencis, a Grecia

El Valencia necesita, por tanto, un lateral derecho que pueda ser titular desde el primer día, pero también debe hacerlo dentro de unos parámetros económicos muy concretos. El club ha paralizado otras operaciones para concentrar recursos en esa demarcación y busca un jugador que encaje en el Fair Play financiero. Kingsley Ehizibue y Rubén Sánchez son dos de las alternativas que han ganado fuerza en las últimas semanas, pero se van diluyendo y se exploran otras vías.

Mientras William Mikelbrencis está a punto de fichar por el PAOK. Según informa el medio griego SDNA, el PAOK ya ha alcanzado un acuerdo con el jugador y únicamente resta unos flecos para cerrar el fichaje. De confirmarse la operación, se escaparía el francés sub 23, uno de los perfiles que el Valencia había valorado durante este mercado, obligando al club de Mestalla a seguir centrando sus esfuerzos en otras alternativas.

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El caso Toljan

La alternativa, sin embargo, no parece sencilla ni barata. Y aquí aparece precedente de Jeremy Toljan. Según explica el periodista Nacho Sanchis, el lateral del Levante fue el jugador que más cerca estuvo de llegar a Mestalla y el acuerdo entre clubes se movía en torno a los dos millones de euros. Finalmente, la operación no salió adelante porque el futbolista decidió continuar como granota en las condiciones que tenía sobre la mesa. No se trató de un rechazo al Valencia, sino de una negociación que no terminó en acuerdo.

Ese movimiento permite contextualizar el dinero que el Valencia tiene disponible para reforzar el lateral derecho. El club maneja cifras de ese orden para una posición que considera prioritaria y que quiere resolver antes de abordar otras necesidades de la plantilla. Arnau Martínez, por su edad, experiencia y polivalencia, encaja en el perfil deportivo que busca Corberán, pero su situación contractual y la competencia existente pueden elevar considerablemente el coste de una operación que, de entrada, parece más complicada que la de Toljan. La urgencia está clara. Ahora toca encontrar la fórmula para cerrar al ‘2’.

A falta de tres días para el comienzo de LALIGA, Corberán necesita una solución para el '2'. Y Arnau Martínez, aunque no sea la única alternativa, sigue formando parte del radar.