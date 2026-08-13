El Barcelona fija la tercera y definitiva oferta por Rodri Hernández con optimismo total

Ángel Cotán 13 AGO 2026 - 17:30h.

El centrocampista se incorpora este viernes a los entrenamientos del Manchester City

El interés azulgrana por Jorge Salinas, en peligro

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Los buenos futbolistas casi siempre acaban jugando donde quieren y Rodri Hernández tiene claro que quiere hacerlo en el FC Barcelona. Tras el sorpasso al Real Madrid en las negociaciones, el capitán de la Selección Española comunicó al Manchester City su deseo de firmar por la entidad azulgrana. Desde ese momento, Joan Laporta y su equipo de trabajo tratan de cerrar la operación, aunque lo cierto es que se está demorando más de lo esperado en un principio.

Hasta dos ofertas ha rechazado la entidad inglesas desde Can Barça. A sus 30 años, y con un único año de contrato por delante en Manchester, Rodri Hernández apunta a protagonizar un fichaje millonario que en Inglaterra cifran por encima de los 80 millones de euros.

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El club catalán sigue afrontando las negociaciones con mucho optimismo, y tras recibir dos negativas, ya fijan la que será su tercera y definitiva oferta por el mejor futbolista del pasado Mundial 2026. El Barça no superará un tope.

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El Barcelona fija la tercera y definitiva oferta por Rodri Hernández

Según informa El Partidazo de COPE, Joan Laporta no superará los 70 millones de euros fijos en su tercera oferta por Rodri Hernández. Rechazados los sesenta 'kilos', el Barcelona prepara su tercera oferta, la cual confían que será la definitiva. Así lo desliza una citada fuente que confirma la inclusión de bonus en esta inminente propuesta.

Además, FC Barcelona, Manchester City y el entorno de Rodri Hernández no dudan de que la operación saldrá adelante y el centrocampista regresará a LALIGA EA Sports tras varios años en la Premier League. Mientras las partes ultimas esta negociación, el capitán de la Selección Española se prepara para regresar este viernes a la dinámica del club inglés. La tercera y última oferta, que podría llegar a los 65 millones de euros más variables, se formalizará en las próximas horas.