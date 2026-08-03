Celia Pérez 03 AGO 2026 - 13:28h.

Está viviendo su primera pretemporada con el primer equipo

Los puntos a favor y en contra de la Real Sociedad para el fichaje de Ladislav Krejci

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El verano avanza y en Anoeta aún queda mucho trabajo por hacer. La afición vuelve a vivir un verano en el que la falta de fichajes mina la ilusión de una pretemporada que afronta la recta final. El inicio de LALIGA está a la vuelta de la esquina y Erik Bretos aún no ha cerrado ningún refuerzo para Pellegrino Matarazo. Fichajes aparte, dentro del equipo también hay decisiones que tomar y una de ellas es la que concierne al futuro de Gorka Carrera.

El delantero del Sanse está viviendo su primera pretemporada con el primer equipo, en la que ha conseguido marcar su primer gol ante el Aston Villa, cumpliendo y dando buenas sensaciones, a la espera de ver qué decidirá finalmente Pellegrino Matarazzo y Erik Bretos con él. Según cuenta el diario Marca, ahora llegan unos días claves para saber si tendrá sitio en la primera plantilla o sin por el contrario vuelve a Segunda.

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La Real confía en su progresión, lo ha renovado dos veces en el último año, y no le faltan pretendientes en Segunda que han preguntado por una posible cesión, pero lo más probable es que comience a formar parte de la primera plantilla de la Real y bajar al Sanse en caso de no obtener el protagonismo esperado.

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Mientras tanto, tal y como sucedió el pasado verano, Erik Bretos aguanta con paciencia en el mercado ya que apenas han llegado Kazunaru Kita ya en propiedad tras un año de cesión en el filial y Jon Pacheco, de vuelta tras curtirse en el Alavés. El director deportivo busca también un central, con Ladislav Krejci como el principal candidato, y alguna pieza más en ataque, para el que había sonado un Julian Brandt que finalmente se decantó por el Ajax, con la duda aún de si saldrá algún futbolista.