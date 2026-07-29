La última apuesta de Pellegrini con el foco en el Betis de Champions

Álvaro Borrego 29 JUL 2026 - 19:07h.

Ante el Olympique de Lyon el entrenador chileno vuelve a poner a Nelson Deossa como delantero centro

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El Real Betis Balompié afronta este miércoles, a partir de las 20:00 horas, el cuarto amistoso de la pretemporada, en el que los verdiblancos buscarán enmendar las malas sensaciones registradas tras la derrota contra el Granada del pasado fin de semana. Los pupilos de Manuel Pellegrini tratarán de recuperar la senda del triunfo y seguir ganando sensaciones a menos de un mes del debut liguero. Por el momento, la reaparición de Antony Matheus se demorará, dado que no ha sido incluido en la convocatoria. Quien deberá esperar al menos unos días más es Isco Alarcón, todavía inmerso en ese plan específico para su puesta a punto.

Enfrente estará el Olympique de Lyon de Paulo Fonseca, que podría ser incluso uno de los rivales del Real Betis en la próxima edición de la Champions League, aunque para ello deberán antes superar hasta dos fases previas. La gran noticia de este miércoles es que Manuel Pellegrini sigue apostando con Nelson Deossa como delantero centro, posición en la que ya le ha utilizado en los compromisos previos. El colombiano vuelve a salir de inicio, por delante de Gonzalo Petit.

El técnico ha apostado por un once muy reconocible, sobre todo del centro del campo hacia atrás, con Riquelme y Pablo García de nuevo desde los extremos. Así las cosas, el Real Betis sale con Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals, Marc Roca; Pablo García, Riquelme y Deossa.

En el banquillo estarán Manu González, Diego Llorente, Iker Losada, Valentín Gómez, Junior Firpo, Mornte, Gonzalo Petit, Gnangoro Bouaré, Ricardo Fúnez y Ángel Ortiz. Pellegrini ha dejado a los canteranos Corralejo, Emmanuel y Yan Zhurabvsky fuera de la convocatoria.

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Para este encuentro, además de la citada de Isco Alarcón, siguen siendo baja Aitor Ruibal y Ez Abde, inmersos en sus respectivos procesos de recuperación. Los internacionales Gio Lo Celso y Cucho Hernández deberán reintegrarse al grupo entre la primera y segunda semana de agosto. La baja de Diego Conde, que se perderá el estreno liguero, deja al técnico chileno Manuel Pellegrini con sólo dos porteros para el primer equipo, por lo que en las próximas concentraciones en Marbella (Málaga), del 27 de julio hasta el 1 de agosto, y Dublín, del 3 al 7 de agosto, tendrá la opción como tercero de Yan Zhurabvsky, guardameta de 17 años internacional con las categorías inferiores de Ucrania.