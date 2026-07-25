Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 21:59h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Manuel Pellegrini

Diego Conde, lesión y dudas en su debut como titular en el Betis

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El Real Betis Balompié ha sufrido su primera derrota de la pretemporada. Este sábado, el Granada CF no solo se impuso a los verdiblancos con un gol de Owen Emeka en la primera mitad, sino que además gozó de las mejores ocasiones sobre un terreno de juego en un estado infame. Manuel Pellegrini propuso dos equipos diferentes y ninguno funcionó.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores verdiblancos en el duelo ante los granadinos.

Diego Conde (4): Un mal debut como titular, mostrando muchas dudas en sus primeras salidas e incluso se llevó por delante a su compañero Diego Llorente, lesionándose en el brazo y tuvo que ser sustituido. Muy mal defendido el primer gol, la pelota se la pusieron imposible.

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Ángel Ortiz (4): Buen centro en su primera llegada. Chinaza le empezó a hacer sufrir y estuvo muy blando en el gol de Owen Mira y por eso suspende, pues los laterales son defensas y lo primero que tienen que hacer es defender. Tuvo en ataque una clarísima en el 26’ a centro de Pablo Fornals, pero no se la creyó.

Diego Llorente (5): Casi lo lesiona Diego Conde, y se acabó marchando en el descanso. Fue el jefe de una defensa un tanto temblorosa. Estuvo cerca de marcar a la salida de un córner.

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Valentín Gómez (5): El que más jugó, hasta 75 minutos. Se desenvuelve con solvencia como central.

Fran García (5): Demostró que va mucho mejor hacia arriba que hacia abajo. Si en ataque estuvo muy activo, en defensa le hicieron sufrir los extremos del Granada.

Gnagnoro (6): Presencia y físico del futbolista nacido en Vícar. Da buena sensación.

Pablo Fornals (6): Poca continuidad en el juego, pero dejando clara su calidad. Puso de gol claramente a Ángel Ortiz. Cambiado al descanso.

Morante (5): No brilló demasiado el campeón de Europa sub 19, pero si Pellegrini le da bola tendrá mucho que decir en este Betis. Si no, mejor que salga cedido para acumular minutos en la élite.

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Iván Corralejo (5): Le puso chispa al partido desde la mediapunta, ofreciéndose y con movilidad, aunque con no demasiado acierto. Cambiado en el intermedio.

Rodrigo Riquelme (5): Tras su gol en el Colombino, regresó a su versión más intranscendente. Como nota positiva, se asoció bien arriba con Fran García.

Gonzalo Petit (6): Le puso muchas ganas en su regreso a Granada. Casi adelantó al Betis en el 5’, aunque Lizoain lo evitó. Por momentos muy revolucionado, fue de los mejores.

Suplentes:

Álvaro Valles (5): Es titularísimo. Muy firme en todas las ocasiones en las que el Granada le probó. Solo alguna duda en una salida de balón. Su sola presencia da seguridad.

Marc Bartra (5): Se mantuvo firme ante las llegadas granadinistas, que se incorporaban con muchos efectivos a la contra. Tuvo un cabezazo franco que envió a las manos de Luca Zidane.

Marc Roca (4): Álvaro Valles salvó al equipo de un lío en el que le metió él tras una mala entrega. Su partido no remontó y fue uno de los lunares del equipo, incapaz de contener el centro del campo.

Iker Losada (6): Es prácticamente imposible que se quede, pero fue de los pocos que salieron desde el banco que intentaron darle algo distinto a un equipo muy plano.

Héctor Bellerín (6): Sin que sea su gran virtud, fue el único de los cuatro laterales que ofreció un mínimo nivel defensivo. Serio en sus minutos.

Rica (4): No le ayudó jugar junto a esta versión de Marc Roca. El centro del campo pasó a ser transparente con esta pareja.

Nelson Deossa (5): Otra vez jugando de delantero, no se le vio en ese puesto salvo en alguna acción de lucha. ¿Serán, ahora sí, sus últimos minutos con el Betis?

Junior Firpo (3): Desde luego, sigue a otra cosa que está muy lejos del fútbol de élite. El Granada encontró una autopista por su banda desde su salida, y encima estuvo cerca de ver la roja por una patada arriba sin sentido.

Pablo García (6): Siempre incisivo, tuvo una clara para el empate en el tramo final y estuvo en todas las opciones del Betis para igualar la contienda.

Natan (4): Solvente en los últimos minutos para contener las últimas llegadas locales, pero fue expulsado en el alargue por propinar un pelotazo a un rival.

Borja Alonso (4): Se la quitó a sí mismo en su primera acción y en la última se la pasó a nadie. Muy nervioso.

Entrenador:

Manuel Pellegrini (4): El objetivo de estos partidos es dar minutos, pero la imagen del Betis en su primera derrota de pretemporada no fue buena, especialmente cuando comenzó el carrusel de cambios. No obstante, es una raya en el agua, aunque nunca gusta perder, y menos ante un rival de inferior categoría.