Basilio García Sevilla, 25 JUL 2026 - 19:09h.

El portero debuta como titular tras haber sumado minutos en el Colombino

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El Real Betis Balompié disputa este sábado su tercer amistoso de la pretemporada, y tras conquistar el Trofeo Colombino el pasado miércoles ante el Recreativo de Huelva, se ha desplazado a otra capital andaluza para disputar el Trofeo Ciudad de Granada ante el club local, subiendo el escalón de dificultar al enfrentarse a un equipo de LALIGA HYPERMOTION.

Manuel Pellegrini ha emitido horas antes una lista de convocados en la que vuelve a estar ausente Isco Alarcón, así como Antony, que tampoco jugó en el Nuevo Colombino hace tres días.

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El once del Betis, que se ha conocido hace unos instantes, está conformado por: Diego Conde; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Gnagnoro, Corralejo, Morante, Pablo Fornals, Rodrigo Riquelme; y Gonzalo Petit.

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Con todo, los únicos jugadores que repiten con respecto a los que salieron de inicio en Huelva son Pablo Fornals y Rodrigo Riquelme, el goleador que dio al Betis su sexto Trofeo Colombino. Pellegrini ha dejado en el banquillo a los diez restantes, así como a Rica, Iker Losada y Borja Alonso, que podrían tener su oportunidad en la segunda mitad.

La gran novedad, no obstante, es el debut como titular de Diego Conde, que defenderá por primera vez la portería bética desde el inicio tras haber jugado también en tierras onubenses. Fran García, por su parte, ya fue titular en Alemania ante el Lotte, mientras que el otro fichaje, Facundo Bernal, no sale de inicio.

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En la delantera, Pellegrini ha optado por un Gonzalo Petit que vuelve al lugar donde jugó como cedido la segunda mitad de la pasada temporada, en detrimento de un Nelson Deossa que jugó como delantero el miércoles y que tiene un pie y medio fuera del club. Como anécdota, este mediodía se olvidaron de incluirle en la lista de convocados pese a que ya estaba en Granada, lo que desató rápidamente la conclusión de que su salida al Vasco da Gama era inminente. Los canteranos Gnagnoro, Iván Corralejo y Morante completan el once.