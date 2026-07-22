Isco Alarcón y Antony se pierden el Trofeo Colombino

Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUL 2026 - 12:39h.

El Recre espera un estadio prácticamente lleno

Isco Alarcón regresa a España: la razón de su viaje y la fecha estimada de vuelta

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Isco Alarcón no jugará ante el Recre el Trofeo Colombino. El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado la lista de convocados para jugar el reconocido torneo veraniego y, en la misma, no aparece el '22', como tampoco lo hace Antony ni Abde -como es lógico-.

La entidad verdiblanca ha confeccionado una lista en la que sí están Diego Conde y Fran García, recién llegados, además de Facundo Bernal, hombre que continúa sumando sensaciones en su nuevo equipo.

Igualmente, también podría jugar nuevamente Deossa, que ya participó en la primera cita de pretemporada y que parece que, hasta que firme su salida, seguirá siendo utilizado por Manuel Pellegrini con normalidad.

La lista completa la forman los siguientes nombres: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González; Bellerín, Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez, Emmanuel, Junior Firpo, Fran García; F. Bernal, Marc Roca, Fornals, Corralejo, Rica, Iker Losada, Deossa; Petit, Borja Alonso, Rodrigo Riquelme, Pablo García y Morante.

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