Horario y cómo y dónde ver el Recreativo de Huelva vs Real Betis del Trofeo Colombino

Álvaro Borrego 22 JUL 2026 - 08:00h.

Los verdiblancos, ya con Pellegrini en el banquillo, buscarán lograr el segundo triunfo del verano

El plan del Betis para fichar al delantero

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El Real Betis afronta este miércoles el segundo amistoso de la pretemporada, nada menos que contra el decano del fútbol español. Los de Manuel Pellegrini, quien en principio volverá a sentarse en el banquillo, disputarán contra el Recreativo de Huelva la LVII edición del Trofeo Colombino, a partir de las 20:30 horas. Una ocasión en la que los verdiblancos buscarán su sexta Carabela de Plata, pudiendo igualar al Atlético de Madrid como el segundo equipo con más entorchados de uno de los torneos veraniegos más singulares de nuestro país.

Para esta ocasión el entrenador chileno ya tendrá a su disposición a Diego Conde, tercer refuerzo veraniego, además de a los canteranos Manu González y Morante, ya en dinámica de primer equipo. Respecto al duelo disputado en Alemania no estará Guilherme Fernandes, una vez se ha concretado su salida al Córdoba. Una de las grandes incógnitas a resolver será comprobar si vuelve a tener minutos Nelson Deossa, a expensas de cerrar su salida al Vasco da Gama, e Isco Alarcón, quien abandonó la concentración en tierras alemanas para resolver unos asuntos personales.

Será esta otra prueba de fuego para medir la adaptación de los nuevos refuerzos como Fran García o Facundo Bernal, quienes cuajaron gratas sensaciones en el primer compromiso estival. También para medir el nivel de los canteranos, dado que algunos irán regresando paulatinamente al filial, y también para todo aquel que quiera reivindicar una oportunidad en el primer equipo, como puede ser Gonzalo Petit.

Cómo y dónde ver el primer partido de pretemporada del Betis

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Betis TV, que retransmite tanto en TDT como en plataformas virtuales tales como Youtube.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada verdiblanca, se disputará este miércoles 22 de julio a las 20:30 horas.

- Retransmisión online: ElDesmarque te ofrecerá toda la información relativa a este partido, tanto en la previa con los posibles onces, las bajas, lesionados y sancionados y las alineaciones confirmadas, como todo el post, con las jugadas más destacadas y toda la polémica.