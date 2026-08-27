"Cuando la política se mete en el fútbol...", critica el presentador de El Chiringuito

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Josep Pedrerol critica la decisión de Joan Laporta. El presidente del FC Barcelona ha anunciado este miércoles que no habrá homenaje a los campeones del mundo con España en el Camp Nou y, en su lugar, harán un "acto de exaltación de la estelada", algo que el presentador de El Chiringuito no comparte: "Cuando la política se mete en el fútbol, tenemos un problema".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.