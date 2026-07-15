Horatiu Moldovan se va cedido y sin haber debutado, pero no volverá

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Ya es oficial: Horatiu Moldovan vuelve a salir cedido del Atlético de Madrid. Esta vez, eso sí, para no volver. Tras un paso casi inédito por el Real Oviedo, el club rojiblanco confirmó este martes por la tarde, poco antes del partido de España ante Francia, la cesión del portero al Eyüpspor de Turquía. Se trata de la tercera cesión consecutiva del rumano, que ni siquiera ha llegado a debutar a lo largo de estos años con la camiseta rojiblanca.

"El Atlético de Madrid ha alcanzado un acuerdo con el Eyüpspor para la cesión de Horațiu Moldovan al conjunto turco", informó el cuadro español en sus canales oficiales, repasando su trayectoria y deseándole "mucha suerte en este nuevo reto profesional".

Moldovan llegó al Atlético en enero de 2024. Dos años y medio después, no ha jugado ni un solo partido como meta atlético. Se irá sin hacerlo, pues se marcha cedido al Eyüspor durante un año y tenía contrato con los rojiblancos hasta 2027, por lo que su paso por el Metropolitano ha finalizado. El pasado curso jugó cedido en el Real Oviedo, con el que sólo llegó a disputar tres partidos; el anterior, en un Sassuolo con el que jugó 27 encuentros.

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Las salidas del Atlético de Madrid

Con la marcha de Moldovan, que no entraba en lo planes de Simeone para la portería y ni siquiera se había incorporado a la pretemporada del Atlético de Madrid con permiso del club, ya son tres los futbolistas que se han marchado del equipo colchonero en este mercado veraniego.

El primero fue Antoine Griezmann, quien firmó por el Orlando City antes incluso de que acabara la temporada. El segundo, un Clément Lenglet que llegó a un acuerdo con el club para salir con la carta de libertad pese a tener un año más de contrato. Y el tercero, un Moldovan que también se va gratis pese a tener contrato en vigor.

A cambio, de momento, han llegado Álex Grimaldo y Morten Hjlumand. También se espera en los próximos días a Kang In Lee con el objetivo de que se incorpore a la pretemporada el próximo lunes.