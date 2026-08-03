El fichaje de Angeliño se hace realidad: llegada inminente al Dépor y reconocimiento médico

Celia Pérez 03 AGO 2026 - 15:14h.

El lateral viajará esta tarde hasta Florencia

El Sporting desea el fichaje de Zakaria Eddahchouri y el Dépor establece un precio de salida con variables

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El Dépor por fin ha conseguido hacer realidad el fichaje de Angeliño. Tras todo un verano tratando de cerrar la llegada del lateral izquierdo, Fernando Soriano por fin ha conseguido que el futbolista de la Roma forme parte de la plantilla de Antonio Hidalgo esta temporada. El conjunto herculino cerró con la Roma la fórmula de su llegada y el precio que tendrá que pagar por su incorporación en el futuro a la espera ya solo de que pase el reconocimiento médico y se una al equipo.

En este sentido, según cuenta Gianluca Di Marzio, Anteliño tiene previsto llegar esta tarde a Florencia, donde el equipo gallego disputará un amistoso contra la Fiorentina, y mañana pasará el reconocimiento médico correspondiente. De esta forma, el lateral sale de la Roma tras dos temporadas y medias para llegar al Dépor en calidad de cedido con opción de compra obligatoria de 2,5 millones de euros.

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Todo está ya más que cerrado y todas las partes están satisfechas con una fórmula que beneficia a ambos clubes y a un jugador que volverá a su tierra para ayudar al Dépor en LALIGA EA SPORTS.

Formado en la cantera deportivista, desde la que dio el salto a la del Manchester City en el verano de 2012, Angeliño llegará al equipo dirigido por Antonio Hidalgo para pelear por la titularidad con el italiano Giacomo Quagliata en el lateral izquierdo. El futbolista, de 29 años, regresará al Dépor tras una larga carrera deportiva en la que defendió las camisetas de Manchester City, Leipzig, Galatasaray y AS Roma, entre otros.

Con su regreso Fernando Soriano consigue dar un golpe en la mesa con el fichaje marcado en rojo en la agenda del Dépor. Tras semanas de negociaciones y de tira y afloja, por fin el conjunto herculino podrá disfrutar de la vuelta de Angeliño.