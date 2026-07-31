Pablo Sánchez 31 JUL 2026 - 18:40h.

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Angeliño está cerca de convertirse en el próximo fichaje del Dépor. Fernando Soriano sigue hilando fino para formar una plantilla muy competitiva, como ya ha demostrado con incorporaciones de renombre como la de Aubameyang. El todavía jugador de la Roma puede ser el próximo en llegar, después de que las negociaciones vayan por muy buen camino.

Ambos clubes y el futbolista gallego ya acordaron que la fórmula de su fichaje sería de una cesión con opción de compra por unos dos millones de euros, una estrategia que permitiría al Dépor cuadrar con más facilidad el límite salarial después de los movimientos que ya ha acometido. Sin embargo, aún falta un detalle importante para que este refuerzo sea una realidad y ahí tiene mucho que ver la Roma.

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Según informa La Opinión de A Coruña, el cuadro italiano asumirá parte de la ficha de Angeliño para que pueda jugar en el Dépor, tras asumir que no recuperará de forma inmediata el dinero invertido en su fichaje desde el Galatasaray. Si todo sigue por este camino, la llegada del lateral gallego a Riazor será una realidad más pronto que tarde.

Antonio Hidalgo, sobre Angeliño

El nombre de Angeliño está presente en cualquier conversación deportivista en estos días. También en boca de su entrenador Antonio Hidalgo, aunque el míster prefirió no pronunciarse sobre un jugador que todavía no pertenece a la plantilla herculina. "Es un jugador que no está aquí, está en otro equipo y poco más puedo decir sobre eso", expresó ante los medios.

También dejó caer que espera salidas en este segundo tramo del mercado teniendo en cuenta el elevado número de jugadores que vienen entrenando en Abegondo bajo sus directrices. "Somos una cantidad importante de jugadores ahora mismo, tenemos que ver esa situación de cómo queda la plantilla", agregó al respecto.