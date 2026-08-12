Locura en la Coruña al recibir al Madrid 9 años después: "Esto es mejor que ver el eclipse"

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 14:10h.

El conjunto blanco jugará el Trofeo Teresa Herrera esta noche ante el Deportivo

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El Real Madrid ya está en La Coruña para disputar esta noche, a partir de las 21:00 horas, la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera frente al Deportivo. La llegada de la expedición blanca a tierras gallegas ha estado acompañada de un recibimiento con numerosos aficionados esperando a los jugadores en busca de una fotografía o un autógrafo. La presencia del conjunto madridista ha generado una expectación especial después de nueve años sin visitar la provincia para enfrentarse al Deportivo, pero la espera ya ha terminado. Eso sí, el encuentro podría verse afectado por una protesta en la afición del conjunto gallego.

Vinicius Junior, gran protagonista y el más cercano con los aficionados

Entre todos los futbolistas, Vinicius Junior ha sido uno de los grandes protagonistas del recibimiento. El brasileño se detuvo durante más tiempo para hacerse fotografías y firmar autógrafos a los aficionados que habían acudido a recibir al conjunto blanco. Otros jugadores de la plantilla como Endrick, Valverde, Dumfries, Brahim, Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold y Camavinga se pararon con los hinchas, así como José Mourinho. Los aficionados gallegos se han mostrado muy ilusionados por la visita del equipo merengue a la provincia gallega ya que no ocurría desde hace casi una década.

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Nueve años después, el Real Madrid vuelve a Riazor

Para encontrar el último enfrentamiento entre ambos equipos en Riazor hay que remontarse a la temporada 2017/18. El Real Madrid se impuso entonces por 0-3 gracias a los goles de Gareth Bale, Casemiro y Toni Kroos. Más adelante, Deportivo y Real Madrid volvieron a enfrentarse aquella misma campaña, aunque esta vez en el Santiago Bernabéu con un resultado mucho más contundente para el conjunto blanco: 7-1.

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Desde entonces, nueve años han pasado hasta que el Real Madrid ha regresado a la provincia gallega para medirse al Deportivo. El encuentro de esta noche por el Trofeo Teresa Herrera a las 21:00h podrá seguirse por La 1 de TVE, RTVE Play y TVG, además del canal oficial de YouTube del Deportivo.