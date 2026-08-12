El Real Madrid vuelve al rosa con su tercera equipación: significado, detalles y precio

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 AGO 2026 - 12:03h.

La equipación tiene un significado oculto

José Mourinho toma una decisión con Endrick que afecta a las negociaciones del Real Madrid por su fichaje

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El Real Madrid ya tiene nueva piel para la temporada 2026/27. Después de publicar los dorsales, el conjunto blanco ha presentado su tercera equipación, que recupera el rosa como color protagonista con una propuesta que busca representar la dimensión internacional del club. Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. son los nombres que aparecen en las imágenes de presentación.

Una camiseta para una afición sin fronteras

La camiseta apuesta por un diseño completamente diferente al tradicional blanco del Real Madrid. El rosa domina la prenda y se combina con detalles en tono marfil, una elección con la que el club pretende acordarse de los millones de aficionados que siguen al equipo desde diferentes partes del mundo. Es un homenaje a la estética y la artesanía latinoamericanas y presenta un motivo geométrico que unifica todas las equipaciones del club de esta temporada. El concepto elegido por el Real Madrid gira alrededor de una idea: la conexión entre madridistas independientemente de su lugar de procedencia.

La campaña de presentación cuenta con varias de las principales estrellas de la plantilla. Trent, Bellingham, Mbappé y Vinicius aparecen en las fotografías oficiales de la nueva camiseta y la equipación está disponible tanto en versiones para hombre como para mujer y niño, además de diferentes prendas complementarias.

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Desde 100 euros y hasta 160 para la versión Authentic

El precio de la nueva camiseta parte de los 100 euros para la versión estándar de hombre y mujer. La camiseta Authentic, diseñada con características similares a las utilizadas por los futbolistas, asciende hasta los 150 euros. También existe una versión de manga larga, con un precio de 110 euros en el modelo convencional y de 160 euros en la versión Authentic. Para los más pequeños, la camiseta infantil parte de los 75 euros, mientras que el conjunto completo para niños se puede adquirir desde 110 euros.

El catálogo se completa con medias por 23 euros y pantalones cortos desde 40 euros. El Real Madrid también advierte de que algunas personalizaciones pueden necesitar más tiempo de preparación. Es el caso de Yan Diomande, Thiago Pitarch, Endrick, Huijsen, Asencio, Dumfries, Konaté, Cucurella, Bernardo Silva y Carlos Espí y de los dorsales correspondientes a la plantilla femenina, cuya entrega puede superar los plazos habituales de producción.