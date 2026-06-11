Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 16:16h.

La UEFA se posiciona a favor de Omar Artan y le designan la final de la Supercopa de Europa

Donald Trump contradice a la FIFA y veta al árbitro Omar Abdulkadir Artan, que no podrá estar en el mundial

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Hay final feliz. La UEFA ha designado al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan para dirigir la Supercopa de Europa 2026 entre el PSG y el Aston Villa, en una decisión que muchos interpretan como un reconocimiento a su trayectoria después de quedar fuera del Mundial de 2026. Artan había sido incluido por la FIFA en la lista oficial de colegiados del torneo, convirtiéndose en el primer árbitro de Somalia seleccionado para una Copa del Mundo, pero finalmente no va a poder participar tras serle denegada la entrada en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del campeonato.

Las autoridades estadounidenses justificaron la medida por motivos relacionados con el proceso de verificación migratoria, pese a que el colegiado disponía de una visa válida, una situación que provocó críticas y reavivó el debate sobre las dificultades de acceso para participantes de determinados países en competiciones internacionales. La designación de Artan para la Supercopa de Europa, que se disputará en Salzburgo, supone ahora un importante respaldo institucional por parte de la UEFA y devuelve al árbitro somalí a uno de los mayores escaparates del fútbol mundial apenas unas semanas después de su frustrada participación en el Mundial.

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El comunicado de la UEFA sobre Omar Artan:

"Tras conversaciones con su confederación hermana, la Confederación Africana de Fútbol (CAF), la UEFA ha designado hoy al árbitro somalí Omar Artan para dirigir la Supercopa de la UEFA de 2026, que tendrá lugar el 12 de agosto en Salzburgo entre el Paris Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, y el Aston Villa FC, ganador de la Liga Europa de la UEFA.

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A pesar de su corta edad, Artan se ha consolidado como uno de los mejores árbitros del mundo y forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018. Entre los partidos más destacados que ha arbitrado se encuentra el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025/26. En reconocimiento a su desempeño, recibió el premio al Árbitro Masculino del Año de la CAF 2025.

Artan había sido incluido por la FIFA en la lista de árbitros para la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero no pudo participar ya que no se le permitió ingresar a los Estados Unidos", dicta el organismo.