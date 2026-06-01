Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 17:49h.

ElDesmarket Temporada 1 Programa 29

Dos Champions consecutivas en el bolsillo

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La semana se presenta plácida en el seno del PSG. El equipo de Luis Enrique terminó logrando su segunda Champions seguida tras superar al Arsenal en la final. El tiempo le dio la razón al técnico asturiano cuando decía que tras la salida de Mbappé controlaría todos los factores del juego sin excepción.

Este lunes, en ElDesmarket, analizamos los éxitos de Luis Enrique con el cuadro parisimo y Jorge Picón, habitual colaborador, comentó cuál es la diferencia principal que hace que el PSG domine el fútbol europeo en estos tiempos. El técnico nunca dejó de recordar la importancia que tenía.

La opinión de Jorge Picón

"Lo recalcaba mucho. Era un grupo que quería entrenar, que tenía que pararles en los entrenamientos porque querían seguir. Eso en el fútbol actual en el que todo se mide al detalle, en el que hay muchos jugadores -y ahí tengo que hablar del Real Madrid- que estan más pendientes de todo lo que rodea al fútbol más que del fútbol en sí, y tener a un equipo que quiere seguir ganando y compitiendo hasta en los entrenamientos para mí es fundamental para seguir ganando títulos y engrosando la leyenda", sentenció Picón.