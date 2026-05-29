Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 18:14h.

Elogió al Arsenal y al trabajo de Mikel Arteta

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Luis Enrique compareció en la previa de la gran final europea dejando un mensaje cargado de orgullo y ambición. El técnico del PSG aseguró que su equipo ha llegado fortalecido después de superar el calendario “más duro” de toda la competición y defendió que precisamente esa exigencia ha hecho crecer al conjunto parisino durante toda la temporada.

“Nadie ha tenido peor calendario que nosotros”

La frase más contundente de la rueda de prensa llegó al ser preguntado por qué cree que el PSG está preparado para conquistar una nueva Champions. Luis Enrique no dudó: “Porque somos los campeones, porque nadie ha tenido peor calendario que nosotros y eso nos ha hecho crecer”.

El entrenador español quiso poner en valor el recorrido de su equipo durante toda la competición, destacando especialmente los cruces eliminatorios y el nivel de los rivales a los que han tenido que enfrentarse hasta alcanzar la final.

Elogios al Arsenal y a Arteta

Luis Enrique también tuvo palabras de admiración para el Arsenal y para Mikel Arteta, asegurando que el conjunto inglés “ha merecido ganar la Premier” y destacando el trabajo del técnico vasco tras varios años construyendo el proyecto londinense.

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Además, explicó que ambos equipos tienen ideas similares: “Son dos ideas diferentes, pero que se parecen porque buscan marcar y defienden bien”.

El técnico confirmó además que tanto Achraf Hakimi como Nuno Mendes están completamente recuperados y disponibles para disputar la final, una noticia clave para el PSG antes del partido más importante de la temporada.

El asturiano también habló sobre la gestión emocional en este tipo de encuentros, recordando la final perdida anteriormente y avisando de la enorme exigencia mental que supone jugar un partido así: “Mañana es especial porque nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final así”.