Jorge Morán 22 MAY 2026 - 21:54h.

La pareja ha sido clave para la mentalidad de Arteta

Luis Enrique se deshace en elogios con Mikel Arteta: "Ha cambiado la mentalidad del equipo"

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Mikel Arteta ha tocado, por fin, el éxito con el Arsenal. El técnico español logró el título de la Premier League ante el Manchester City de Pep Guardiola, que dejará el club después de diez temporadas. Y aunque todavía puede poner la guinda al pastel con la final de la Champions League, el de Guipúzcoa es consciente de que todo esto es gracias a su pareja.

Un técnico que ha hecho historia con el Arsenal, siendo el único en ganar el título con un club en el que también jugó en dicha competición. Años de sufrimiento, de dolores de cabeza, pero en los que ha contado con el apoyo incondicional de Lorena Bernal.

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Lorena Bernal y la importancia en Mikel Arteta

La argentina y el técnico español llevan muchísimos años juntos. Tantos que se casaron en el año 2010, justo en el momento que ambos decidieron mudarse a Inglaterra. Lorena Bernal comenzó en el mundo del modelaje, aunque también probó en otro ámbitos, como dobladora o incluso como actriz, apareciendo en series como 'Aída' en Telecinco.

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Arteta y Bernal tuvieron a su primer hijo (Gabriel) en 2009, momento en el que ella decidió apartarse de su trabajo para focalizarse únicamente en su familia. Eso sí, Lorena no dejó de trabajar del todo, aceptando únicamente trabajos que la convencieran de verdad. Tras el mayor, llegaron otros dos, Daniel, que nació en 2012, y Oliver, en 2015.

Tanta es la importancia de Lorena Bernal en la vida de Mikel Arteta, que el técnico no ha dudado en hablar de ella durante una entrevista con 'Sky'. "Necesita entender que, sin ella, nada de esto habría sucedido, sin ninguna duda", dijo el campeón de la Premier League. "Bernal es la persona y la razón por la que he mantenido mi compostura, mi confianza en mí mismo y mi energía al nivel que se requería para hacer lo que hemos logrado", zanjó en el medio inglés.