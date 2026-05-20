Jorge Morán 20 MAY 2026 - 17:35h.

El asturiano habló en el Media Day del PSG

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Aunque queda más de una semana para la final de la Champions League, el Arsenal llegará con uno de los objetivos cumplidos. Después de más de 20 años, los de Mikel Arteta han logrado vencer la Premier League, en parte, por el empate conseguido entre Iraola y Pep Guardiola. Y tras el duelo de españoles en el banquillo de Inglaterra, esto se traslada a Europa, en dónde el vasco se verá las caras con un Luis Enrique que quiere revalidar el título con el PSG.

Dos técnicos con un camino muy distinto en los banquillos, pero que han logrado llevar a sus equipos a una final de Champions League que tendrá sabor español. Mientras el PSG de Luis Enrique buscará su segundo título consecutivo, los de Arteta quieren completar una temporada perfecta consiguiendo su primera orejona de la historia.

Luis Enrique se rinde a Arteta

Este miércoles, Luis Enrique ha comparecido en el 'Media Day' del PSG para repasar lo que supone enfrentarse al Arsenal en la final de la Champions. Y como suele ser habitual en el asturiano, no ha tenido pelos en la lengua, respondiendo cualquier pregunta e incluso cayendo rendido a los pies de su rival.

"Si ves sus números del equipo ahí ves a Arteta. Ha cambiado la mentalidad del equipo, vuelve a ser competitivo, ha ido mejorando su nivel y el Arsenal es la viva imagen de Arteta", comenzó diciendo antes de recordar su eliminatoria de la temporada pasada. "Sin balón es el mejor equipo de Europa, un equipo top y por eso ha ganado la Premier. El año pasado no estuvieron en la final porque tuvimos el mérito de ganarles. Un entrenador de altísimo nivel, ha aprendido con Pep en el City, lo que ves en la banda lo ves en sus jugadores. El Mikel jugador solo lo conocí un año", destacó Luis Enrique.

Tras quitarse el papel de 'segundones' con el título de Premier League, el Arsenal llega renovado y con la mentalidad por las nubes. "Creo que lo han merecido, han hecho un gran año. Tenemos la experiencia, conocemos la capacidad para jugar y con el balón tienen la capacidad de hacer muchos goles. Es normal verles en la final y va a ser una final complicada. Creo que podemos ver una gran final", señaló un técnico español que no dudó en destacar el balón parado del equipo Gunner.

"Somos un equipo pequeño y estamos acostumbrados. Son unos estilos algo diferentes, pero la misma idea de dominar y es complicado quitarles el balón. Representa muy bien la capacidad de Arteta de motivar al equipo", apuntó Luis Enrique en la rueda de prensa del PSG.