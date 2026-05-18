Redacción ElDesmarque 18 MAY 2026 - 13:12h.

El Betis de Serra Ferrer lo logró por primera vez en la historia verdiblanca en la 04-05, cuando también lograron ganar la Copa del Rey

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El Real Betis ha logrado su segunda clasificación histórica para la Champions League. En esta temporada lo ha hecho dos jornadas antes de terminar el campeonato y 22 años después de la última vez en la que lo logró, la temporada 2004-2005. Las circunstancias de aquella gesta eran diferentes. Con un equipo que mezclaba canteranos y estrellas, liderado por Serra Ferrer, los verdiblancos se colaron en la cuarta posición de LaLiga (esta vez será por la vía de la quinta plaza) apenas cuatro años después de volver a Primera. También ganaron la Copa del Rey. Un escenario distinto de un fútbol distinto con precios distintos. ¿Cuánto costaría hoy en día aquel Betis que logró el primer pase para la máxima competición continental? La pregunta tiene respuesta: unos 91 millones de euros.

Esta cifra es el resultado de un análisis elaborado por Betfair mediante el uso de 'La Calculadora'. Se trata de una herramienta online, abierta para cualquier usuario que quiera utilizarla. En este site se puede calcular el coste actualizado de cualquier fichaje hecho desde 1985. La máquina aplica un algoritmo que combina criterios matemáticos y económicos (inflación o fluctuación monetaria en el caso de las operaciones hechas en pesetas) para concluir el precio final. En el caso de Betis, un precio de ‘ganga’.

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Una alineación para el recuerdo

El once que más minutos jugó en Liga aquella temporada es, más de dos décadas después, un equipo de leyenda. Estaba formado por Toni Doblas en portería. La defensa la componían Melli, Juanito, Rivas y Luis Fernández. En la sala de máquinas estaban Arzu, Fernando y Assunçao, con Joaquín, Olivera y Edú en el ataque. Equipazo que combinaba todo tipo de perfiles. Desde los más veteranos (también económicos) como Luis Fernández (32 años tenía), pasando por chavales recién salidos de la cantera (Melli apenas lucía 20 primaveras) y estrellas que lo serían para la eternidad, como un Joaquín que entonces ya era líder del equipo y que apenas tenía 23 años.

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Luis Fernández y Arzu, los más económicos

En este panorama, la variedad de precios es elevada bajo un rendimiento siempre óptimo. Luis Fernández, por ejemplo, es el futbolista al que este análisis otorga un valor más bajo. Veterano lateral crecido en la cantera del Racing pero relanzado en el Betis, tras aquel curso apenas le quedaron cuatro temporadas más como futbolista. Se retiró en 2009 y a precio actualizado, apenas tendría un valor de 780.000 euros. Poco más costaría Arzu, canterano (éste del Betis) al que Serra Ferrer dio mucho protagonismo para convertirlo en pieza clave, pero que entonces tenía baja valoración. Hoy en día apenas se le tasaría en 866.000€.

Marcos Assunçao, menos de 11 millones

El brasileño Marcos Assunçao, aquel potente pivote brasileño cuyas faltas, decía la megafonía de Heliópolis, asustaban a los porteros rivales, tendría hoy en día un valor aproximado de 10,8 millones de euros, algo más que Olivera, delantero también brasileño cuyos goles fueron clave básica en aquel pase de la Champions. En su caso, el valor actualizado a 2026 sería de 10,4 millones de euros, el mismo valor que tendría Juanito. El central internacional sería, de aquella defensa, el zaguero más caro hoy en día. ¿Y la portería? Otro chollo, porque Doblas, que venía de jugar cedido en el Xerez, hoy apenas representaría un valor aproximado de 1,73 millones de euros.

Joaquín Sánchez, una leyenda de solo 38 millones

En la cúspide de este equipo, obvio, Joaquín. El del Puerto de Santamaría ya era entonces el líder de un equipo al que ahora representa en el palco. Entonces tenía 23 años y ya llevaba varias campañas a nivel élite mundial. Su valor era, según este análisis, el más alto de la plantilla y, sin embargo, a coste actualizado suena a jugador más que económico. En el actual 2026 aquel Joaquín apenas estaría tasado en 38 millones de euros. La nada si se tiene en cuenta con los precios que se pagan hoy en el fútbol inflacionado, pero todavía un valor serio. Por ejemplo, en la actual plantilla del Betis, Antony es su jugador de más alto valor. Transfermarkt le otorga una estimación de 40 millones de euros. Esto es, apenas dos millones más que aquel Joaquín que acabó siendo traspasado al Valencia en 2006 por 25 millones de euros.