Hansi Flick halaga al Betis de Pellegrini: "Es un equipo fantástico"

Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 17:09h.

El entrenador del Barcelona no se fía del Betis, que tiene "jugadores fantásticos"

Pellegrini pone en valor la Champions: "Es para ponerse una estatua"

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A pesar de la disparidad de opiniones que ha surgido este último año, fuera de las fronteras de la ciudad hay unanimidad en lo que a Manuel Pellegrini respecta. El todavía entrenador del Real Betis desata los halagos de sus rivales y si hace unos días era Álvaro Arbeloa el que destacaba el poder de mando del chileno, este sábado, en la previa del duelo con el FC Barcelona, hizo lo propio Hansi Flick, que de esto sabe bastante.

El técnico alemán dijo que su equipo quiere despedir el curso ganando como local, aunque enfrente tendrá a uno de los equipos más estables del campeonato. Y todo eso es gracias a Manuel Pellegrini: "Por supuesto, siempre hacen falta objetivos y este es un gran objetivo el ganar todos los partidos de la temporada en casa. Jugamos contra un equipo fantástico que ha sido muy estable durante estos últimos años. Tienen también jugadores fantásticos con mucha calidad individual que pueden cambiar y decidir partidos. No es fácil jugar contra ellos como demostraron la pasada temporada pero estamos en un gran momento y queremos ganar mañana", reconocía Hansi Flick.

Para este encuentro el Real Betis cuenta con el condicionante de tener bastantes bajas, sobre todo en la zona defensiva, al no poder contar con los laterales derechos Aitor Ruibal, operado este viernes de un problema en el menisco, y Ángel Ortiz, lesionado desde hace unas semanas como el central Marc Bartra. En los tres casos no podrán volver a jugar esta temporada.

Además, no viaja a Barcelona el medio Sergi Altimira por unas molestias en un gemelo y están sancionados el central Diego Llorente y el delantero colombiano Cucho Hernández. Así, el entrenador santiaguino podría dar oportunidades a jugadores que han tenido menos protagonismo como el meta Pau López; Marc Roca; el argentino Giovani Lo Celso, por sus lesiones; o el punta congoleño Cédric Bakambu.