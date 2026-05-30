Andrea Esteban 30 MAY 2026 - 22:33h.

Luis Enrique conquistó su segunda Champions consecutiva con el PSG

La locura de Luis Enrique en la celebración de su segunda Champions con el PSG

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La euforia de una segunda Champions consecutiva con el PSG hizo que Luis Enrique se relajara ante los micrófonos y dejara una de las imágenes más espontáneas de la noche. Después de analizar la sufrida victoria frente al Arsenal, el técnico asturiano acabó hablando de sus planes para las vacaciones y sorprendió al revelar los destinos elegidos para desconectar junto a su familia y amigos.

Luis Enrique presume de un PSG que ya quiere hacer historia

El entrenador del PSG reconoció que la final fue mucho más complicada de lo que reflejan algunos análisis posteriores. El Arsenal golpeó primero y obligó a los parisinos a remar contracorriente durante buena parte del encuentro.

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"Ha costado mucho, son un equipo muy competitivo. Han marcado el primer gol y ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando", explicó en Movistar.

Luis Enrique también quiso poner en valor el crecimiento de su equipo y la importancia de haber conquistado una segunda Champions consecutiva, un logro que solo había conseguido recientemente el Real Madrid.

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"Esto como solo se lo he visto hacer al Madrid no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. El PSG necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos y ahora estamos ahí", señaló.

Además, dejó claro que la ambición del vestuario sigue intacta pese a los éxitos acumulados: "Estos jugadores son diferentes. Los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace no tiene mérito. Este equipo va a competir el año que viene seguro".

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De la tensión de la final a Gijón y Formentera

Tras responder sobre el partido, las tandas de penaltis o las pérdidas de tiempo durante la final, llegó una de las preguntas más desenfadadas de la entrevista: sus vacaciones.

Fue entonces cuando Luis Enrique se salió del guion y reveló cómo piensa celebrar el título europeo: "Me voy a Gijón, a Formentera y... cuidado, cuidado", respondió entre risas.

El técnico asturiano completó después la respuesta explicando que aprovechará las próximas semanas para disfrutar junto a sus seres más cercanos: "Me voy con mi familia y mis amigos".

Después de una temporada histórica en París y de consolidar al PSG entre las grandes potencias del continente, Luis Enrique cambiará por unos días los focos de la Champions por la tranquilidad de Asturias y las playas de Baleares antes de afrontar un nuevo curso en el que tendrá un gran objetivo: intentar lograr un tercer título consecutivo.