Alberto Bravo 26 MAY 2026 - 15:07h.

El delantero, que solo jugará una temporada más, difiere su contrato en tres años

Iago Aspas responde al ejemplo de Jesús Navas en el Celta y al plus del Deportivo: "Se alinearon los astros"

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VigoMarco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, reveló que Iago Aspas ha hecho un último favor al club con la renovación de su contrato por tres temporadas. El delantero moañés solo jugará una temporada más. Luego colgará las botas para encuadrarse dentro de la estructura del club. Su salario se diferirá en esos tres años con lo que el impacto de su ficha en el Límite Salarial será menor.

"Esperé para ver si me seguía sintiendo útil y teniendo minutos dentro del terreno de juego. Desde el club, desde el primer minuto, me hicieron ver que iba a ser muy partícipe en el proyecto" dijo el moañés durante el acto de su renovación.

"El día antes del Atlético de Madrid, hace dos semanas, fui al despacho de Marco y le comenté qué había decidido, que aceptaba la propuesta. No hubo negociación ni nada" ya que Iago Aspas aceptó la propuesta que le había presentado el Celta.

Marco Garcés agradeció que el capitán aceptase esa oferta por tres años: "Sé que ha sido algo complicado pero nos ayuda mucho el hecho de que haya firmado por tres años, nos ayuda con el límite así como nos ayuda en la cancha, nos está ayudando en el vestuario". Cuestionado por ese asunto el director deportivo se limitó a señalar que "de este modo el cargo salarial es menor por año".

Lo cierto es que Iago Aspas percibe la ficha más alta de la plantilla. Su salario de una temporada se pagará en tres años lo que supone para el Celta bajar su límite salarial de manera notable permitiendo que el Celta tenga mayor capacidad de maniobra en el mercado.

Sobre su futuro en el club, posiblemente encuadrado con Marco Garcés en la dirección deportiva, el moañés explicó que "ya sabéis mi enfoque en el fútbol, que es algo que me encanta. Aún no hemos decidido con exactitud ese futuro, aún estamos pensando que puedo aportar dentro del terreno de juego. Llegado el caso no habrá problema".

Una labor que ya hace aún siendo un jugador más del equipo. Este mismo año ha estado encima de Marcos Alonso y Óscar Mingueza para lograr que renueven sus contratos: "Intenté hacer mi trabajo y espero que dé sus frutos. Es cierto que Mingueza es un poco más difícil. Aún no ha comunicado nada. Desde aquí agradecerle el trato que ha tenido conmigo y mis compañeros. Vino gratis y no tenemos que ponerle ni un pero. Marco va a tener un verano movido, hay muchos jugadores que acaban contrato".