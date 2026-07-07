El último obstáculo de Ander Herrera para fichar por el Zaragoza: con fecha de caducidad

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 11:20h.

Lalo Arantegui abrió la puerta de regreso al centrocampista bilbaíno

El Zaragoza acelera por tres fichajes determinantes

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El Real Zaragoza sigue dando pasos en su particular ventana veraniega de transferencias. Una vez resuelta la incógnita de la portería de manera sorprendente, la dirección deportiva blanquilla pone el foco en el área contraria. Se busca un nuevo delantero centro, pero también un extremo izquierdo con características muy específicas. Y todo esto sin olvidar el gran nombre estival maño: Ander Herrera.

La relación entre el club aragonés y el centrocampista bilbaíno ha sufrido numerosos vaivenes. El último, cuando se decantó por cruzar el charco alegando diferencias con la propiedad en las negociaciones por su fichaje, parecía definitivo.

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Hasta que Lalo Arantegui tomó la palabra: "Él (Ander Herrera) tiene sus tiempos ahora para poder hablar con nosotros. Por mi parte, como dirección deportiva, si tengo un uno por ciento de posibilidades, habremos todo lo posible para que este aquí". Y en esas está el Real Zaragoza, pero aún resta un último obstáculo por superar.

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El último obstáculo de Ander Herrera para fichar por el Zaragoza

El experto en materia de fichajes Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, adelantó en exclusiva el regreso de Ander Herrera al equipo del león. Sin embargo, en las últimas horas ha actualizado esta información explica el motivo por el que aún no se ha oficializado su fichaje por el Real Zaragoza. El centrocampista debe superar un último obstáculo.

Lo positivo es que, en esta ocasión, no hay diferencias deportivas ni económicas entre club y jugador. Según la citada fuente, lo único que impide que Ander Herrera ya pose con la blanquilla es un motivo fiscal que le obliga a permanecer en Argentina.

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Este proceso se alargará unos días pero la citada fuente afirma que solo se alargará unos días. La intención del Zaragoza no es otra que contar con el regreso de Ander Herrera para el primer día de la pretemporada. La plantilla maña está citada el próximo jueves 16 de julio para los tradicionales reconocimientos médicos.