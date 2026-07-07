Celia Pérez 07 JUL 2026 - 07:02h.

El defensa llega a cambio de seis millones de euros más otro en bonus

El Dépor, a punto de cerrar a un central para Antonio Hidalgo: contrato apalabrado con portazo a Chelsea y United

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El Dépor lo tiene ya todo cerrado para anunciar muy pronto su próximo fichaje. A los refuerzos que deben llegar a Riazor ha entrado con fuerza en las últimas horas el nombre de Bright Ede. Tanto es así que ya habría superado el reconocimiento médico y firmado su contrato para unirse a la disciplina herculina para este nuevo proyecto en Primera división.

De esta forma, Fernando Soriano habría conseguido una pieza importante para el eje de la defensa de Antonio Hidalgo, al imponerse a clubes como Chelsea o Manchester United. El defensa ha sido bastante pretendido en este mercado de verano, pero para Bright ha primado elegir un proyecto deportivo en el que pueda tener continuidad y le permita crecer con minutos.

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Según cuenta Meczykipl, Bright habría firmado ya su contrato con el Dépor para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, a cambio de seis millones de euros, más otro en bonus de fácil cumplimiento, convirtiéndolo así en unas de los defensas más caros vendidos de la Ekstraklasa.

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A sus 19 años, Bright llega a Riazor para arrancar una nueva etapa en el fútbol español. En búsqueda de protagonismo y de minutos para poder seguir creciendo, el defensa aterriza en una plantilla en la que aún se esperan bastantes movimientos, especialmente en las salidas. La entidad coruñesa busca una salida para Luis Chacón, muy cotizado en el mercado de la categoría de plata, al igual que ocurre con Álex Petxarroman. Este primer grupo de señalados lo completan Mohamed Bouldini, de regreso tras su cesión, y los canteranos Rubén López, Jairo Noriega, Diego Gómez, Martín Ochoa y Álvaro Mardones., aunque algunos podrían quedarse en el filial. Y a los que habría que añadir el nombre de otro seis, como son Eric Puerto, Charlie Patiño, José Ángel Jurado, Arnau Comas, Kevin Sánchez e incluso Zakaria Eddahchouri