Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 13:05h.

El Deportivo juega sus bazas por Jonathan Asp Jensen: precio y prioridad del fichaje

El técnico cadista ya lo dirigió durante su etapa en Riazor

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El mercado se mueve en clave Dépor. A los fichajes que ya ha ido acometiendo la dirección deportiva se irán sumando más próximamente. Las operaciones que aún prevé el club también afectarán al apartado de salidas con varios nombres en el alambre. A las puertas de Riazor también llegan informaciones sobre el interés de un club de LALIGA HYPERMOTION en un futbolista con peso en el equipo. Hablamos del Cádiz y de Dani Barcía.

Tal y como informa El Territorio Cadista, el Cádiz tantea el fichaje de Dani Barcía, jugador importante en los planes del Dépor la temporada pasada. Imanol Idiakez, técnico amarillo, es su principal valedor después de la experiencia juntos en Riazor. Nadie ha movido ficha al respecto y todo está a la espera de la decisión que tome el cuadro herculino con el futbolista durante la pretemporada.

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El Dépor echa a andar

El Deportivo inicia este lunes la pretemporada del curso 2026-27, el de su regreso a LALIGA EA SPORTS tras una larga travesía por la segunda y tercera categoría del fútbol español, con una plantilla todavía en construcción tras la llegada únicamente de dos refuerzos: el centrocampista neerlandés Teun Gijselhart y el portero Leo Román.

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Antonio Hidalgo ha citado a los futbolistas a las 8:30 en el Dépor Training Center para los exámenes médicos rutinarios y las valoraciones físicas. Además, por grupos, los jugadores se desplazarán al Hospital HM Modelo para realizar las pruebas cardiológicas. El martes 7 de julio se completarán los exámenes a los futbolistas y a las 17:00 horas tendrá lugar el primer entrenamiento entre los campos 2 y 3 de la ciudad deportiva de Abegondo.

Los futbolistas citados para iniciar la pretemporada son: Germán Parreño, Altimira, Arnau Comas, Noubi, Dani Barcia, Charlie Patiño, Diego Villares, Zakaria Eddahchouri, Yeremay, Mella, Quagliata, Eric Puerto, Riki, Loureiro, Gijselhart, Luismi Cruz, Jose Ángel Jurado, Mario Soriano, Ximo Navarro, Álvaro Ferllo, Leo Román, Samu Fernández, Bil Nsongo, Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Adrián Guerrero y Xabi Campos.