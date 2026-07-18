Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 19:09h.

Mati Prats confía en el plan de España para conquistar el Mundial

La afición de España responde al "juego bronco" y las "patadas" de Argentina: "Tienen a los árbitros de su lado"

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El MetLife Stadium acoge este domingo el que apunta a ser uno de los grandes partidos de la historia del fútbol, con la final del Mundial 2026 entre España y Argentina con la Roja en busca de la segunda estrella tras la de 2010. En la Selección Española hay confianza con el plan previsto aunque asusta que la Albiceleste proponga un partido más trabado con los que puedan descentrar a los Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo y compañía... siempre que Vincic, colegiado del partido, lo permita.

Sobre esto ha reflexionado Mati Prats en su editorial en ElDesmarque de Cuatro que puedes ver en la parte superior de la noticia, además de las otras provocaciones que han llegado desde el país sudamericano y que no han sentado nada bien aquí. Con todos los condicionantes, el presentado lo tiene claro: "Si mañana se juega al fútbol en Nueva York, estén seguros de que España va a ganar el Mundial".

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La respuesta de España al posible juego duro de Argentina

El juego duro ha sido uno de los temas recurrentes dentro de las comparecencias de los miembros de la Selección Española como Rodri, al que no se le vio preocupado en su comparecencia en sala de prensa de este viernes: "Es una parte más del fútbol, veremos cómo se desarrolla el juego. Me gusta pensar que es una selección que da el máximo y no va por ese camino y sí en ser contundente y agresivo. Si pasa eso, hay que hacer caso omiso y jugar a lo nuestro, sin entrar en provocaciones".

En contraste, Aymeric Laporte sí que mostró su preocupación en una entrevista con Marca acerca de la permisividad arbitral: "No me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol. Si es consentida y el árbitro hace su trabajo, no tengo ningún problema. Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear".

Luis de la Fuente sí restó importancia a esta polémica y, aprovechando su gran relación con Lionel Scaloni, quiso calmar las aguas antes del decisivo duelo en Nueva Jersey: "Mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos súper selecciones y también dos súper equipos, y recalco lo de súper equipos, con muchas similitudes en comportamientos, talento de futbolistas...".

"Cada uno intentaremos llevar el juego donde más nos interese pero creo que en un planteamiento primero, tanto Argentina como España plantearemos un partido donde la brillantez, el talento y el buen juego gane a cualquier otra circunstancia. Los árbitros están primero para que les ayudemos nosotros y luego ellos, obviamente, para que ayuden también al espectáculo. Que cuiden de todos los detalles para que el espectáculo sea del nivel que se espera en una final de la Copa del Mundo", finalizó el seleccionador.