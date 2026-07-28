Basilio García Sevilla, 28 JUL 2026 - 18:05h.

Reunión del delantero en Estepona con el que fuera su equipo

Así está la situación del Sevilla con Rafa Mir: negociaciones, entrenamientos y posible salida

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La salida de los jugadores descartados es uno de los grandes caballos de batalla de la dirección deportiva del Sevilla FC. José Ignacio Navarro tiene muchos frentes por delante, y ninguno tan complicado como encontrar destino a Joan Jordán, Fede Gattoni, Fabio Cardoso, Adriá Pedrosa y, sobre todo, Rafa Mir.

El delantero tiene un año más de contrato con el club de Nervión, ha pasado por dos cesiones por el Valencia CF y el Elche CF, pero fue condenado en junio por la Audiencia Provincial de Valencia por un delito de agresión sexual, y aunque la sentencia está recurrida, ‘colocarle’ es harto complicado.

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En esas, surge una opción en España. Según ha informado el diario As, Rafa Mir se reunió este martes en un hotel de Estepona con Vicente Moreno, adjunto a la dirección deportiva de la UD Las Palmas que encabeza Luis Helguera. El conjunto canario se encuentra realizando un stage de pretemporada en el Marbella Football Center, produciéndose muy cerca este encuentro. Cabe recordar que el delantero murciano ya militó en el club pío pío en la temporada 2018/19, en Segunda división justo tras su penúltimo descenso.

El futuro de Rafa Mir apunta hacia el extranjero

Sin embargo, aunque las conversaciones se hayan producido, la citada información indica que lo más probable es que Rafa Mir acabe marchándose al extranjero, pues parece difícil que siga jugando en España mientras los distintos tribunales valoran los distintos recursos que han presentado sus abogados, comenzando por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Con todo, Rafa Mir no cuenta para el Sevilla y lo normal es que acabe saliendo más temprano que tarde. La opción de la UD Las Palmas se ha abierto, pero parece complicado que regrese a las Islas Canarias para volver a jugar en LALIGA HYPERMOTION.